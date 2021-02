Koch Home Video: il cinema arriva in casa con il Pop Corn Days

In occasione dei Pop Corn Days, Amazon ha selezionato una valanga di titoli distribuiti da Koch Films ed ha fatto in modo che molti di essi potessero essere acquistati dagli amanti del cinema a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto al solito. Un’occasione imperdibile per recuperare e guardare gli ultimi film usciti, soprattutto vista l’attesa che ancora ci separa dalla possibile riapertura delle sale cinematografiche.

Disponibili sia in DVD che Blu-ray, il catalogo di Koch Films contiene un portfolio di oltre 1.000 titoli, tra cui crossover, lungometraggi e serie TV, con Amazon che ha messo a disposizione alcuni dei migliori titoli del panorama cinematografico. Tra questi, suggeriamo di prendere in considerazione il recente Gretel e Hansel che, al costo di soli 13,99€ include nella confezione anche 5 cards da collezione che rappresentano i personaggi principali del famoso racconto horror portato sul grande schermo da Osgood Perkins.

Se poi il genere horror non vi affascina, sarete felici di sapere che ci sono anche documentari straordinari come Blue Planet II che, con l’ausilio delle più avanzate tecnologie, vi porterà alla scoperta delle profondità marine e delle creature che le abitano, il tutto con riprese mozzafiato! Un’esperienza da non perdere, soprattutto se abbinata ad una smart TV di ultima generazione, in grado di tirare fuori il meglio dai 3 Blu-ray. Inoltre, incluso nella confezione, troverete anche un booklet di 24 pagine e ben 7 cards da collezione, con stampi di alta qualità di alcuni degli animali più straordinari che governano le profondità degli oceani, il tutto a meno di 14€.

Insomma, portare il cinema in casa potrebbe non essere mai stato così semplice e conveniente, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata per scoprire tutta la raccolta del colosso dell’e-commerce riservata alle distribuzioni di Koch Films. Come sempre, prima di ricordarvi che conviene sempre seguire le nostre pagine per non perdere nessuna delle tante occasioni che la rete offre ogni giorno, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

