Come vi abbiamo raccontato in mattinata, su Amazon sono partite le nuovissime offerte di fine anno, ovvero una serie di sconti che il portale sta dedicando a questa ultima settimana del 2022, offrendoci un mucchio di articoli a prezzi davvero scontati, e provenienti dalle più disparate categorie merceologiche! Affari non da poco, in cui rientrano davvero tantissimi articoli a prezzi più che ragionevoli, utili per regalare, o regalarsi, un piacevole ultimo acquisto di fine anno.

Non mancano, in questo contesto, anche prodotti che potrebbero tornarvi utili proprio in questi ultimi giorni dell’anno, come ad esempio questa sfiziosa e funzionale macchina fotografica istantanea a marchio Kodak, ovvero la Mini Shot 3 Retro, una camera in stile Polaroid, che dagli originali 203,99€ è oggi in sconto a 119,99€, e dunque con un risparmio del 41%!

Un acquisto davvero molto carino, con cui potreste immortalare il vostro party di Capodanno o, perché no, da tenere in tasca o in borsa nel corso delle vostre vacanze invernali. Portatile e dallo stile accattivante, la Kodak Mini Shot 3 Retro realizza ottimi scatti, con la possibilità di stampare subito (o anche no, a voi la scelta!) le vostre fotografie, potendo scegliere addirittura un due formati diversi, entrambi quadrati e da 76 mm: uno con cornice in stile polaroid, ed uno a foto intera.

Le cartucce non sono esose, e questa stessa camera vi sarà consegnata con due ricariche, ognuna da 30 foto, con cui potrete divertirvi sin da subito nel realizzare i vostri scatti. Come se non bastasse, al netto di un design volutamente retro, la Kodak Mini Shot 3 Retro è tutt’altro che antiquata, e gode anzi di un modulo per la connessione Bluetooth, con cui è possibile collegare la macchina fotografica ad una apposita app per smartphone, in questo modo non solo potrete modificare le vostre foto prima della stampa, ma potrete aggiungere sticker, scritte o applicare filtri in realtà aumentata, senza dimenticare le numerose funzioni decorative tutte da scoprire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questa sfiziosa macchina fotografica istantanea prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

