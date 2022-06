Siete amanti delle costruzioni Lego e vorreste acquistare una costruzione perfetta per decorare la vostra stanza? Allora non potete lasciarvi scappare la promozione attiva su questo eccezionale kit, disponibile su Amazon. Al momento potrete portare a casa questa deliziosa riproduzione di un’orchidea a soli 29,99€, contro il prezzo di listino di ben 49,99€.

Trattandosi di una promozione super conveniente su uno dei set appartenenti alla raffinata linea Lego Botanical, piuttosto rara da trovare a un prezzo così vantaggioso, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le scorte terminino o che il prezzo salga nuovamente!

Il set LEGO Icons Orchidea misura ben 39 cm di altezza, contiene 608 pezzi e include una finta pianta con fiori bianchi e rosa oltre a un raffinato vaso blu, con delle scanalature lungo la superficie. Il modellino presenta ben 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici, per creare una composizione varia, originale e particolarmente elegante con cui arricchire la vostra casa.

Il primo step da seguire, sarà costruire il vaso blu e riempirlo con i Lego marroni utili per ricreare accuratamente il mix di cortecce naturali in cui una vera orchidea si forma e cresce. Subito dopo potrete passare a steli, fiori, radici e foglie della pianta finta decidendo come personalizzare il look del piccolo e incantevole bouquet. Avrete la possibilità di decidere rotazione e posizione di ogni elemento, dando vita a una composizione tutta vostra oppure realizzando una delle 3 versioni proposte dal manuale del kit.

