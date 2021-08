La fotocamera istantanea Polaroid Pop ad un super presso su Mediaworld!

Sebbene il mese di agosto non sia particolarmente florido dal punto di vista di novità, le opportunità di risparmio non cessano di esistere. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo che nelle offerte giornaliere di Mediaworld, denominate “Solo per Oggi”, sono presenti fotocamere istantanee, smartphone, smart tv e tanti altri prodotti hi-tech, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come è facilmente intuibile, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla macchina fotografica istantanea Polaroid Pop. Generalmente venduta a 170,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 115,99€, a seguito di uno sconto di ben 55,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto che rappresenta un vero concentrato di tecnologia, che si caratterizza non solo per le sue specifiche tecniche ma anche per le sue dimensioni compatte. Innanzitutto, essendo una fotocamera istantanea, consente di stampare le fotografie in movimento su stampe polaroid, in particolare quelle che vantano una misura di 3,89 cm x 10,79 centimetri, con la possibilità di aggiungere adesivi, bordi e tanto altro ancora sfruttando l’app dedicata dal proprio smartphone.

Inoltre, tra le sue caratteristiche, troviamo un comodo schermo LCD touchscreen da 3,97 pollici che permette di semplificare tutte le operazioni di inquadratura (talvolta difficili se non si possiede una buona dimestichezza ndR), in modo tale da scattare qualsiasi cosa con il massimo dei dettagli e, soprattutto, in tutte le circostanze. Non manca anche la possibilità di scattare selfie e la funzione di registrazione video in FullHD.

Insomma, un ottimo prodotto ora acquistabile ad un prezzo praticamente imbattibile, specie se consideriamo quelle che sono le sue peculiarità principali. Tuttavia, questa offerta non è l’unica attualmente attiva su Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare la pagina dedicata, cosicché possiate visionare tutte le occasioni del portale.

