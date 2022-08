Il mese di agosto si avvia verso la fine, ed è arrivato il momento per Amazon di risvegliarsi dal suo tipico torpore estivo, mettendo in campo un po’ di nuove ed interessanti offerte partendo, come sempre, dai suoi sempre ottimi dispositivi.

Il protagonista della giornata, neanche a dirlo, è proprio uno di questi, ovvero la sempre ottima Fire TV Stick, la “pennetta USB” che, munita di presa HDMI (e premessa una connessione internet senza fili) permette di trasformare, anche un vecchio televisore privo di feature multimediali, in un dispositivo più smart con cui poter godere di servizi in streaming come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

Il prezzo proposto è ottimo, e l’offerta non riguarda solo il modello “base”, con risoluzione SD, ma anche modelli più avanzati, come la Fire TV Stick 4K, con supporto al 4K e Wi-Fi 6 che, dagli originali 64,99€, è oggi in sconto a soli 39,99€, con un risparmio netto del 38%, che non sono affatto pochi per questo specifico dispositivo.

Si tratta, infatti, di un lettore multimediale potente e versatile, in grado di offrire una qualità delle immagini ottima (a patto che la vostra TV supporti il 4K, ovviamente), e grazie alla quale potrete vedere al meglio i vostri programmi preferiti, ben chiaro che vi occorrerà un abbonamento attivo ai singoli servizi, giacché la Fire TV è solo uno strumento, e non garantisce la fruizione gratuita dei contenuti online.

Come se non bastasse, i dispositivi Amazon Fire TV di ultima generazione, anche col modello base (oggi venduto ad appena 24,99€!) includono nel proprio telecomando l’assistente vocale Alexa by Amazon, tramite la quale è possibile connettersi all’ecosistema domotico di Amazon, collegandosi così ad altri dispositivi compatibili, ma è persino possibile selezionare programmi o modificare il volume, semplicemente chiedendo ad Alexa tramite il telecomando!

In sintesi: Fire Tv Stick è un prodotto utile e ricco di funzionalità che, a meno di 25 euro, rappresenta certamente una valida alternativa all’acquisto di una nuova TV o di un classico decoder, e giacché tutta la gamma è in sconto, il nostro suggerimento è quello di approfittarne subito, visitando la pagina del prodotto prima che il prezzo dell’articolo torni alle origini, e dalla quale potrete facilmente accedere ad ognuna delle versioni commercializzate da Amazon.

