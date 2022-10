Ora che il Prime Day di autunno è terminato, si potrebbe pensare che le prossime offerte imperdibili arriveranno al Black Friday, ma non è esattamente così poiché, nel frattempo, eBay ha rilasciato una promozione che, pur non avendo la stessa quantità di prodotti in offerta, vi garantirà risparmi fino al 60% sulla migliore tecnologia.

Se vi siete persi quindi le offerte degli ultimi due giorni o il prodotto che volevate acquistare non è stato scontato, questa promozione saprà accontentarvi. Tra gli articoli scontati, infatti, vi è niente di meno che iPhone 14, ossia l’ultimo smartphone presentato da Apple. Amazon ha scontato diversi prodotti Apple durante il suo evento, ma l’ultimo iPhone non è stato coinvolto, pertanto questa è un’ottima occasione per chi attendeva il momento giusto per acquistarlo a meno di 1.000€. eBay, infatti, lo propone a 999,90€ e il bello è che si tratta della versione da 256GB che, di listino, costa 1.159€.

Se paragonato al vecchio modello, le novità di iPhone 14 si trovano sotto al cofano, dove Apple ha implementato una versione rivista dell’ottimo A15 Bionic, migliorandone la parte grafica, che ora gode di 5 core dedicati. Questo fa sì che la gestione e la riproduzione dei contenuti multimediali sia ancora migliore, come se quella del chip originale non fosse già abbastanza.

Più importante forse il comparto fotografico che, pur mantenendo la logica di soli due sensori posteriori, ha fatto un salto di qualità rispetto al modello precedente, con miglioramenti che si noteranno soprattutto quando si scatta in condizioni di illuminazione difficili, grazie a una nuova tecnologia che Apple chiama Photonic Engine. Lo stesso vale per la camera frontale, dove non manca ovviamente il Face ID, a cui è stato sostituito non solo il sensore, ma anche aggiunto l’autofocus, permettendovi così di fare selfie perfetti. Le migliorie lato fotografico non riguardano solo la parte hardware, ma anche software, come testimonia il fatto che iPhone 14 può ora registrare video in 4K anche con la modalità Cinema.

Come non citare poi il rilevamento degli incidenti stradali, una funzione simile a quella degli ultimi smartwatch del produttore, ottimizzata però per il settore automobilistico, dove i sensori integrati dello smartphone terrano conto delle perdite di velocità improvvise, sbalzi di pressione e bruschi cambi di direzione avvisando, se necessario, i soccorsi automaticamente.

Insomma, un’offerta conveniente per chi vuole passare all’ultimo iPhone, in quanto parliamo della versione da 256GB e, per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito sulla pagina del prodotto, cosicché possiate approfittarne prima che terminino le scorte.

