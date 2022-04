Vi segnaliamo un’ottima occasione su Amazon, soprattutto se siete alla ricerca di una splendida impastatrice planetaria con cui ampliare, o magri completare, il vostro arsenale di elettrodomestici da cucina. Sullo store, infatti, è in sconto la bellissima Kenwood Titanium Chef Baker XL, impastatrice da poco arrivata sul mercato, e oggi proposta in offerta ad un imperdibile prezzo di lancio.

Kenwood Titanium Chef Baker XL, infatti, è venduta già scontata a soli 599,00€, contro gli 849,90€ del prezzo originale, ovvero con uno sconto di ben 250,99€, corrispondenti ad un -30% rispetto alla cifra richiesta da listina.

Non male per un prodotto simile, a maggior ragione che, come detto in apertura, parliamo di un articolo arrivato da pochissimo sul mercato. Tuttavia, non lasciatevi ingannare dal prezzo scontato, perché la Kenwood Titanium Chef Baker XL non è affatto un prodotto che necessiterebbe di sconti per farsi apprezzare.

Non bastasse il pedigree dell’azienda, la Kenwood Titanium Chef Baker XL si propone come una planetaria potente ed affidabile, grazie anzitutto al suo eccellente motore da 1200 Watt, più che sufficienti a lavorare qualsiasi tipologia di impasto, anche con farine particolarmente dure o di origine leguminosa.

Comprensiva di una bilancia che, automaticamente, pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola, la Kenwood Titanium Chef Baker XL non si limita esclusivamente alla lavorazione di impasti farinacei per dolci, pizze o simili, ma è anche compatibile con ben 25 accessori opzionali (e venduti separatamente), con cui potrete preparare praticamente qualsiasi manicaretto.

Come se non bastasse, poiché parliamo di un prodotto dall’animo professionale, che non sfigurerebbe in una cucina di un ristorante, la Kenwood Titanium Chef Baker XL è anche facilissima da smontare e ripulire, con le sue componenti che sono, per altro, anche lavabili in lavastoviglie.

Insomma: un’impastatrice con tutti i crismi che, grazie ad Amazon, potrete acquistare ad un ottimo prezzo di lancio! Per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina del portale dedicata al prodotto, prima che l’articolo torni al suo prezzo originale, cosa che non ci è dato sapere quando avverrà.

