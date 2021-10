La nuova Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è già in sconto su Amazon! -20%!

Arriva finalmente in Italia la tanto attesa versione NFC della bellissima Mi Smart Band 6 di Xiaomi, aggiungendo così a quella che è una smart band di per sé completa e molto apprezzata, anche le funzioni di pagamento contactless tramite il piccolo dispositivo da polso, seguendo quello che è il trend ormai già diffusosi nel mercato degli smart watch, ma ancora distantissimo dal mondo delle smart band.

Già da tempo innovatrice di questo piccolo ma importante settore, proprio grazie all’amatissima gamma di prodotti Mi Band, Xiaomi ha dunque deciso di fare un ulteriore passo in avanti, introducendo una nuova versione della sua ottima Mi Smart Band 6 che include anche le funzioni NFC, originariamente non previste nel modello originale della Band di sesta generazione. La buona notizia? La Mi Smart Band 6 è già scontata su Amazon, e potrà ora essere vostra con uno sconto del 20%!

Attenzione, perché parliamo proprio della nuova versione di Mi Smart Band 6, ovvero quella appena uscita e munita di sistema NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti proprio come fosse una carta contactless (occorrerà, in tal senso, aggiungere una carta al vostro portafoglio di carte digitali Xiaomi). Grazie ad Amazo, dunque, potrete portarvi a casa Mi Smart Band 6 con funzioni NFC a soli 43,99€, contro i 54,99€ del prezzo originale!

Stiamo parlando di uno sconto di 11 euro, non pochi per un prodotto, in fondo, estremamente economico nel prezzo, ed arrivato sul mercato da pochissime ore! Un affare, specie considerando che la Mi Smart Band 6 classica viene venduta al prezzo di 45,99€ e che nelle sue funzioni essa è attualmente una delle migliori, e non la migliore, smart band del mercato!

Per fare la differenza rispetto alla concorrenza, infatti, l’originale Mi Smart Band 6 aveva proposto un bellissimo display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, oltre che un sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, nonché un monitor per i periodi di ovulazione femminile.

A ciò, si univano poi le tante funzioni tipiche delle smart Band Xiaomi, tra cui oltre 30 modalità di allenamento, impermeabilità fino a 5 ATM, un cinturino in materiale antibatterico Ag+, e una batteria in grado di supportare fino a 14 giorni di attività con una sola ricarica! Tutti fattori che hanno decretato un ennesimo successo per Xiaomi che, ormai sin dalla prima generazione, ha fatto della sua Mi Band uno degli oggetti tech più amati della rete!

Con Mi Smart Band 6 con funzioni NFC avrete quindi tutto questo, ed anche di più giacché, come detto, parliamo di un’edizione della Band 6 che dispone della possibilità di effettuare pagamenti contactless! Una funzione che non potrà in alcun modo essere inserita sulle Band 6 originali e che, ne siamo certi, farà a gola a quanti non sono avvezzi ai più ingombranti smart watch, ma non vogliono rinunciare alla comodità di certe funzioni smart.

Venduta da Amazon ad un prezzo di lancio che la pone, in termini di costo d’acquisto, persino al di sotto della versione originale, Mi Smart Band 6 con funzioni NFC è insomma un acquisto davvero imperdibile, ed ecco perché vi suggeriamo di correre subito ad acquistarne una prima che, come prevedibile, le Band si esauriscano o i prezzi tornino alle origini.

Ciò detto, vi ricordiamo che Mi Smart Band 6 non è comunque l’unica offerta disponibile oggi su Amazon, ed ecco perché vi consigliamo di consultare non solo questo articolo, ma anche l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon allenamento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!