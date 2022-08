Se siete fino ad oggi rimasti incerti sull’acquisto di Nintendo Switch, a convincervi definitivamente sulla bontà della piccola ibrida della casa nipponica potrebbe essere la bellissima edizione limitata dedicata all’attesissimo Splatoon 3. Un modello coloratissimo, come da tradizione della saga, in grado di esaltare ancor di più le linee di Nintendo Switch OLED e rendere l’intera piattaforma di gioco maggiormente accattivante. Una versione, insomma, da non perdere e che può fin da ora essere acquistata su Amazon.

La Nintendo Switch OLED dedicata a Splatoon 3 include al suo interno un set di controller Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e un retro di colore bianco, capaci di catturare alla perfezione l’essenza del titolo. La base di questa Nintendo Switch OLED in versione limitata, invece, è bianca con un look che richiama i graffiti e un’iconica macchia d’inchiostro a completare il design. Un qualcosa, insomma, di particolarmente attraente e che ben val la pena acquistare prima che vada esaurita, perfetta anche per prepararsi al lancio di Splatoon 3, che ricordiamo non essere incluso in questa edizione.

