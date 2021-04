La tua casa va rimessa a nuovo? Scopri le nuove offerte sull’arredamento di eBay!

Se stavate pensando di dare un tocco nuovo all’arredamento di casa, ma vorreste mantenere i costi relativamente bassi, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alle nuove ed interessanti offerte che eBay ha riservato alla categoria degli articoli d’arredo, in cui troverete tantissimo mobilio e prodotti di vario genere, in grado di rendere l’ambiente domestico più moderno e confortevole e, come vedrete, le occasioni per fare un buon affare non mancano, dato che gli sconti possono superare anche il 50%!

Tante sono le offerte presenti in questa selezione di eBay che vi permetteranno di personalizzare, arredare, oppure per rendere la vostra casa più tecnologica, come ad esempio lo spioncino smart Ezviz, un solo dispositivo che combina tutte le funzioni di un tradizionale videocitofono, di una telecamera e di un sistema di campanello. Dotato di rilevatore di movimento e di una telecamera con tanto di obiettivo grandangolare HD da 124°, lo spioncino Ezviz manda le immagini verso il ricevitore collegato, oppure verso uno smartphone, e permette sia di vedere che comunicare con i visitatori tramite lo speciale sistema a doppio audio.

Oltre ai dispositivi tech, è possibile trovare anche trovare alcuni elementi d’arredo, perfetti per abbellire gli ambienti di qualsiasi stanza, come la cucina o sala da pranzo. Uno dei prodotti più versatili, e che maggiormente si presta a questa funzione, è il tavolo pieghevole multifunzione Salillo, rifinito in elegante bianco frassino, con gambe metalliche e 4 piedi regolabili, che permettono persino di modificare la sua altezza e passare da 57 cm fino a 114 cm di altezza. Ideale per chi ha poco spazio dentro casa e cerca soluzioni innovative, il tavolo Salillo si attiva grazie ad un sollevamento a gas idraulico, che rende facile e stabile la regolazione dell’altezza, che può avvenire anche con gli oggetti ancora posizionati sopra.

Insomma, quelle offerte da eBay sono davvero ottime occasioni! Vi ricordiamo però che troverete tante altre offerte sulle pagine del portale, oltre che nella nostra lista prodotti personalizzata in calce. Detto ciò, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

