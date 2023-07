Ormai non manca molto all’Amazon Prime Day 2023 che, come ricorderete, si terrà agli inizi della prossima settimana e, per la precisione, i prossimi 11 e del 12 luglio. Come sempre, c’è il sentore che si tratterà di un’occasione straordinaria per acquistare tutto ciò che si desidera a prezzo scontatissimo e, in tal senso, è corretto presupporre che molti di voi stiano mettendo gli acquisti online in stand by in attesa degli sconti.

Iter corretto, ma questo non significa che non possiate approfittare di questi giorni per monitorare alcuni prodotti che, si spera, possano entrare nella rosa delle offerte Amazon, specie quando si parla di articoli “virali”, come ad esempio quelli della categoria Amazon Finds, non così frequentemente scontati dalla piattaforma.

Chi terremmo d’occhio noi? Indubbiamente la grande protagonista di questo articolo, nonchè uno dei prodotti del momento su TikTok, dove si sta conquistando una grande popolarità anche e soprattutto in vista delle imminenti vacanze estive! Stiamo parlando dello splendido trolley Rollink Vega II Cabin+, prodotto dall’omonima azienda e caratterizzato da un design decisamente geniale che, di fatto, lo rende la valigia più sottile del mondo!

Ma che significa? Parliamo, in soldoni, di un classico trolley da viaggio, le cui misure sono quelle standard (55 x 35 x 20 cm, per una capienza di 38 litri), accettate dalla stragrande maggioranza delle compagnie di volo, anche low cost, ma caratterizzato da un design ripiegabile che vi permetterà, quando non ne avrete bisogno, di stiparlo anche in spazi molto angusti, occupando appena 5 centimetri di spessore!

Un progetto geniale che, tuttavia, non lesina sulla qualità o sulla durevolezza del prodotto che, anzi, anche in virtù della sua particolarissima caratteristica, gode di una qualità costruttiva davvero eccezionale, essendo in gran parte realizzata in policarbonato altamente resistente agli urti. L’interno, invece, è di tessuto in poliestere di alta qualità, resistente agli strappi. A completare il corpo di questa splendida valigia, ci sono poi ruote solide e resistenti, ed un manico allungabile in alluminio leggero e stabile.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero originale e interessante, il cui prezzo di 139,99€ non è certamente per tutti e, per questo, vi suggeriamo caldamente di inserirlo tra i vostri preferiti sulla piattaforma, così che magari possiate monitorare l’andamento prezzi in occasione del prossimo Prime Day 2023.

