LaFeltrinelli: scopri come ottenere 3 buoni regalo per i tuoi acquisti. Solo fino a domani!

LaFeltrinelli è uno dei negozi storici italiani per quanto riguarda l’editoria e l’acquisto di libri e con la sua versione online propone spesso promozioni e iniziative molto interessanti, come quella in corso in questi giorni. Infatti fino al 3 dicembre compreso avrete la possibilità di utilizzare 3 codici sconto diversi in base alla spesa che effettuerete e che vi permetteranno di risparmiare fino a 20€ sui vostri acquisti!

Lo store online de LaFeltrinelli propone tantissimi prodotti da acquistare, oltre ai libri infatti potrete sfruttare questi codici sconto per film, musica, cartoleria, giochi, idee regalo e addirittura gli eReader Kobo! Potreste per esempio sfruttare l’occasione per acquistare dei giochi in scatola da usare durante le festività natalizie con la vostra famiglia o con gli amici. Un esempio potrebbe essere il classico Trivial Pursuit che potete acquistare già scontato a poco più di 25€, oppure il recentissimo Villainous, il recentissimo gioco in scatola con i cattivi dei film Disney che scontato sta intorno ai 44 euro.

Codici sconto disponibili su LaFeltrinelli

5DICEMBRE21FREE | Spesa minima di 35€ | 5€ di sconto

| Spesa minima di 35€ | 10DICEMBRE21FREE | Spesa minima di 55€ | 10€ di sconto

| Spesa minima di 55€ | 20DICEMBRE21FREE | Spesa minima di 100€ | 20 € di sconto

Per tutte le offerte vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!