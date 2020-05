Lampadine e faretti Philips Lighting in sconto su Amazon oltre il 40%!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, è ora il turno di scoprire insieme una nuova, interessante, promozione relativa le ottime lampadine Philips Lighting che, con la loro ampia gamma di articoli per l’illuminazione per interni ed esterni, rappresentano insieme alla futuristica serie HUE, uno dei marchi principali dello storico marchio olandese. Le offerte sono ottime e, credeteci, non sono affatto da sottovalutare, specie se si considera quanto importante sia il mercato delle lampadine e quanto risparmio si possa ottenere in bolletta equipaggiandosi dei giusti sistemi di illuminazione. L’acquisto di una serie di lampadine sbagliate, infatti, può gravare enormemente sui costi dell propria bolletta elettrica, specie se non si prendono in considerazione questioni come l’effettiva luminosità emessa dalla lampadina, la sua durata o i W dichiarati sulla confezione.

Tra le varie proposte, che comprendono anche sistemi di illuminazione come lampade e simili, vi segnaliamo, ad esempio, la buona offerta sui faretti Philips LED Spot, venduti in confezione da 6 al prezzo scontato di 15,99€, invece degli originali 19,62€. Potrebbe sembrare poca cosa ma, al netto di un consumo di appena 4.6W, ogni faretto sprigiona un equivalente luminoso di ben 50W, senza contare la certificazione di consumo A+, che le pone quasi in cima alla classifica della tabella europea relativa alla classe di efficienza! Piccolo il risparmio su Amazon, ma enorme il risparmio in bolletta! Senza contare che, per ciò che concerne faretti e lampadine, si parla di articoli la cui usura quotidiana è garantita, ed averne da parte una piccola scorta non può che essere un vantaggio.

Ma non è finita, perché sono ovviamente ancora molte le offerte Amazon dedicare ai prodotti Philips Lightning e, come sempre, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più intriganti anche se, come sempre, l’invito è quello di consultare la pagina completa delle offerte Philips Lightning, così da non perdervi neanche uno dei prodotti in offerta.

