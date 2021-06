L’aspirapolvere Dyson V7 ad un prezzo shock su eBay!

La nostra rassegna delle migliori occasioni prosegue con le offerte de “Gli Imperdibili” di eBay che, come di consueto, si propongono con incredibili tagli di prezzo su molteplici articoli come smartphone, smart TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento e tanto altro ancora, il tutto con sconti che assicurano un taglio di prezzo oltre il -60%!

Delle molte promozioni attualmente disponibili sullo store oggi, valide entro la mezzanotte, vogliamo segnalarvi in particolar modo quella che riguarda l’aspirapolvere Dyson V7 Motorhead Origin, acquistabile a 249,00€ anziché 299,99€, dopo uno sconto di ben 50,98€ dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di una soluzione che riesce a dare il meglio di sé in quasi tutti i contesti casalinghi, poiché è progettato per un’aspirazione completa su tappeti e pavimenti.

Alimentato dal motore digitale Dyson V7, il Motorhead Origin è un’aspirapolvere senza filo che garantisce un’autonomia fino a 30 minuti nella modalità “Power” oppure fino a 6 minuti al massimo della potenza, grazie ad una batteria integrata. Possiede anche due accessori: la spazzola a rullo morbido per la pulizia dei pavimenti duri e la mini-turbo spazzola per rimuovere peli di animali oppure lo sporco ostinato dalle superfici casalinghe.

Al suo interno, oltre al motore, troviamo anche quindici cicloni disposti su due schiere, che hanno il compito di aumentare la capacità di separazione della polvere. Poi, il Dyson V7 vanta un meccanismo a grilletto, che permette di rilasciare, in un contenitore, lo sporco aspirato, mediante un semplice gesto. Inoltre, con la comoda stazione di ricarica da parete (inclusa in confezione), questo articolo non creerà problemi d’ingombro e sarà sempre pronto all’uso!

Ciò detto, considerando che l’offerta dedicata al Dyson V7 non è l’unica attualmente disponibile, vi consigliamo di visitare la pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, cosicché possiate consultare tutte le proposte del portale e scegliere l’articolo che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget. Infine, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

