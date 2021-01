Lavasciuga Samsung scontata di 500€ nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo aver dato un’occhiata alle migliori offerte di portali come Amazon ed eBay, è ora giunto il momento di continuare la nostra rassegna e scoprire quelle che sono le proposte del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, includono molti prodotti che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per la fotografia e persino dispositivi per la mobilità elettrica, con i prezzi tagliati anche del 50%! Il bello è che non si tratta dell’unica promozione attiva sul portale, ed anzi vi ricordiamo che è a tutt’ora attiva anche una tornata di sconti relativi ai grandi elettrodomestici per la casa.

Tornado però alle proposte del giorno, oggi vogliamo segnalarvi in particolar modo quella che riguarda la lavatrice ed asciugatrice combinata Samsung WW80T734DWH, che troverete con uno sconto di ben 500€ rispetto al suo normale prezzo, potendovela così portare a casa ad appena 549,00€. Perfetta per chi vuole risparmiare spazio in casa, la Samsung WW80T734DWH è in grado di combinare in un solo passaggio le operazioni di lavaggio e di asciugatura ottimale ed inoltre, grazie alla sua particolare intelligenza artificiale, è anche capace di connettersi direttamente allo smartphone, aggiornandovi in tempo reale sulle varie fasi di avanzamento dei programmi. La sua funzione Turbo+ velocizza l’azione del detersivo, in modo che possa agire sin dalle prime rotazioni in maniera più efficace, ed il potente getto d’acqua risciacqua in modo uniforme qualsiasi punto del cestello, con tanto di ciclo di vapore igienizzante che permette di rimuovere fino al 99,99% di batteri dai capi.

rumorosità di circa 70dB poiché sfrutta dei particolari magneti che, posizionati intorno al cestello, arrivano a consumare anche meno energia e gli permettono di ottenere la classe di efficienza energetica A+++. Completano le specifiche di Ecolavaggio che assicura un bucato perfetto anche a basse temperature, e persino un dosatore ottimizzato che calcola la quantità di detergente da utilizzare in base al carico di panni presente nel cestello e la versa automaticamente. Il motore di Samsung WW80T734DWH risulta tanto potente quanto silenzioso, infatti si aggira sempre su unasfrutta dei particolari magneti che, posizionati intorno al cestello, arrivano a consumare anche meno energia e gli permettono di ottenere la. Completano le specifiche di Samsung WW80T734DWH una serie di specifiche che aiutano a risparmiare ulteriormente come l’che assicura un bucato perfetto anche a basse temperature, e persino unche calcola la quantità di detergente da utilizzare in base al carico di panni presente nel cestello e la versa automaticamente.

La Samsung WW80T734DWH non solo è un ottimo dispositivo combinato che unisce le ottime performance di una lavatrice ed asciugatrice in un solo elettrodomestico, ma le proposte incluse nel Solo per Oggi di MediaWorld sono ancora molte, e per questo il nostro invito è quello di visitare l'apposita pagina del portale, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità.

