Lavastoviglie Electrolux A++ a meno di 400€ da Unieuro!

Dopo aver visto assieme le principali offerte giornaliere Amazon, passiamo adesso per il portale di Unieuro, che con la sua promozione “Il vero fuori tutto continua” vi permetterà di risparmiare fino al 60% su tantissime categorie di elettrodomestici, tra cui lavastoviglie, lavatrici, smart TV, smartphone e molto altro ancora. Tale iniziativa è valida fino al 22 Agosto, motivo per cui vi invitiamo a cogliere quest’imperdibile opportunità per poter fare vostri tra i tanti prodotti, quelli che meglio soddisfano le vostre esigenze.

Come abbiamo già anticipato, le offerte comprendono un’enorme varietà di prodotti, tuttavia vogliamo porre alla vostra attenzione l’ottima lavastoviglie Electrolux ESF5534LOX, ora disponibile al prezzo di 389,90€ anziché di 549,90€ a seguito di unos sconto del 29% che vi farà avere un risparmio di 160€.

Parliamo di una lavastoviglie classe A++, facile da installare e intuitiva nel suo utilizzo! Realizzata completamente in acciaio, dispone di 13 coperti con un’emissione del rumore che non supera i 49 dB. Il programma Intensiv garantisce una pulizia efficiente e potente anche con i carichi più sporchi, grazie al getto d’acqua a 70°C. Perfetto per i carichi leggeri, il programma di lavaggio rapido della lavastoviglie vi permetterà di risparmiare tempo, offrendovi risultati perfetti in soli 30 minuti.

La lavatrice in questione possiede anche un programma di partenza ritardata, che vi permette di decidere quando far partire il lavaggio, senza dover stravolgere la vostra routine e i vostri impegni quotidiani. La tecnologia AirDry di questa meravigliosa lavastoviglie completa ogni ciclo di lavaggio con una ventata d’aria fresca. La porta si apre leggermente durante l’ultima parte del processo di asciugatura, in automatico e senza che tu debba muovere un dito. L’aria naturale, circolando all’interno dell’apparecchiatura, fa sì che i piatti e le posate vengano asciugati completamente.

Insomma, le offerte Unieuro di oggi sono veramente tante e super convenienti, quindi vi consigliamo caldamente di visitare l'apposita pagina del portale in modo che possiate trovare ciò che meglio soddisfa le vostre esigenze a prezzi davvero vantaggiosi.

