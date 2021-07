Lavatrice a carica frontale Whirpool ad un prezzo mai visto su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte di quest’oggi prosegue con “Gli Imperdibili” di eBay che, come da tradizione, comprendono centinaia di occasioni che coinvolgono una grande varietà di categorie di prodotti presenti sul portale, come smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, capi d’abbigliamento e smartphone, il tutto con sconti che possono toccare il 50%!

Come abbiamo già specificato, moltissime sono le opportunità di risparmio concesse da eBay in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie disponibili, vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata alla lavatrice Whirlpool Supreme 8415 da 8 kg, che potrete acqusitare con il 46% di sconto, ossia a soli 349,90€ anziché a 649,90€. Si tratta di una efficace soluzione, che costituirà un valido aiutante per pulire il bucato dallo sporco ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Whirpool negli anni.

Whirlpool Supreme è una lavatrice a libera installazione con carica frontale, e raggiunge una velocità di 1400 giri/minuto. Tra le caratteristiche troviamo innanzitutto la tecnologia “SprayWash”, che consente a questo prodotto di creare un mix di acqua e di detersivo nebulizzato, assicurando non solo la rimozione delle macchie sui capi d’abbigliamento, ma anche un consumo ridotto dell’acqua. Una volta completato il lavaggio, la fase di risciacquo è affidata alla tecnologia SprayRinse, che si avvale di precisi getti d’acqua per un pulito profondo ed uniforme, eliminando il fastidioso problema dei residui di detersivo sul bucato.

Oltre ad essere un concentrato di tecnologia, la lavatrice Whirlpool Supreme vanta tutti quegli accorgimenti hardware che migliorano l’esperienza generale. Infatti, il suo motore ZEN è collegato direttamente al cestello, così da ridurre drasticamente il rumore prodotto durante l’esecuzione dei vari programmi preimpostati. Al tempo stesso, questo escamotage permette di adattare il cestello ad ogni tipo di tessuto, assicurando poche vibrazioni. E poi, la lavatrice in questione dispone di tutti i programmi di lavaggio con la possibilità di personalizzarli.

Dunque, eBay permette di acquistare una delle migliori lavatrici del momento ad un prezzo molto vantaggioso, ma vi ricordiamo che questa occasione rappresenta soltanto la punta dell’iceberg dell’intera proposta, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina dedicata, dove troverete numerose altre offerte interessanti.

