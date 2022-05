Se siete alla ricerca dell’accoppiata lavatrice e asciugatrice ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alla fantastica offerta disponibile da Mediaworld. Al momento, potrete portare a casa 2 elettrodomestici a marchio Samsung al costo di soli 849,00€ invece di 948,00€.

Grazie all’ottima classe di efficienza energetica dei due prodotti e al carico massimo di ben 8 Kg, potrete lavare il vostro bucato in maniera efficiente e rapida ma senza rinunciare a un po’ di risparmio sulla vostra bolletta. Trattandosi di un’offerta molto interessante, conveniente e di cui non sappiamo quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

La lavatrice Samsung WW80T a carica frontale è potente, veloce ed estremamente silenziosa grazie al motore Digital Inverter di cui è dotata, pensato per ottenere risultati impeccabili consumando meno energia rispetto a un motore tradizionale. Inoltre, grazie al suo potente ciclo di Vapore Igienizzante, è in grado di emettere un getto potente che rimuove batteri, impurità e anche lo sporco più ostinato al 99,9%. In più, se lo spazio che avete a disposizione nella stanza è poco non sarà un problema poiché potrete decidere la direzione di apertura dell’oblò in base alle vostre esigenze specifiche.

L’asciugatrice Samsung DV80TA02, invece, è dotata della comodissima funzione Stiro Facile pensata per ridurre drasticamente anche le pieghe più marcate sui vostri vestiti. Grazie a questa feature l’elettrodomestico compie dei movimenti intermittenti per 180 minuti, riuscendo a distendere tutte le grinze presenti sul tessuto. In questo modo non solo si assicura che i capi non rimangano nella stessa posizione troppo a lungo, ma rende i capi morbidi e pronti per essere indossati.

In più, l’Optimal Dry Sensor vi assicura un’asciugatura rapida e ottimizzata grazie ai suoi 3 sensori, pensati per rilevare l’umidità e la temperature all’interno del cestello. In questo modo l’asciugatrice regolerà in automatico il tempo di asciugatura, garantendovi il minor dispendio energetico possibile ed evitando che i tessuti più delicati vengano danneggiati. Nel caso in cui aveste bisogno di un abito pronto in poco tempo, non sarà un problema. Vi basterà impostare il fantastico programma Rapido 35′ per avere il vostro outfit pronto in soli 35 minuti!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Mediaworld dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

