Lavatrice Beko a meno di 200€ su eBay insieme a tante altre offerte

Dopo un inizio di settimana scoppiettante, è giunto il momento di scoprire anche oggi quelle che saranno le migliori offerte della giornata. E qual è il modo migliore per iniziare la mattinata se non con portali enormi come eBay? Le proposte degli Imperdibili di eBay, infatti, contengono sempre centinaia di prodotti scontati, con decurtazioni che arrivano fino al 70%, proponendosi quasi sempre come il miglior posto per effettuare i propri acquisti online, merito anche di occasioni che spaziano in ogni categoria merceologica.

Occasioni che oggi trovano una scontistica probabilmente mai così elevata e lo dimostrano prodotti come la lavatrice Beko WUX71031W da 7kg che viene proposta a soli 199,99€ invece di 239,99€, un risparmio non esorbitante ma sufficiente per piazzare questo specifico modello al prezzo più basso del web. Sebbene la soglia dei 200€ venga bucata di poco, riuscire a portarsi a casa una lavatrice Beko moderna e affidabile a meno di 200€ non è una cosa che si vede tutti i giorni, motivo per cui consigliamo a coloro che sono alla ricerca di una nuova soluzione di lavaggio di prendere in considerazione questa offerta, il cui prodotto ha uno dei migliori rapporti qualità/prezzo.

Efficiente e poco rumorosa, la Beko WUX71031W vanta un cestello ad azione fluttuante, con vetro curvo e un esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale interne, studiato affinché i capi vengano lavati il più delicatamente possibile e far sembrare gli abiti vecchi come nuovi. Nonostante non sia il modello top di gamma di Beko, il lavaggio a pieno carico si completa in soli 28 minuti, mentre i 15 programmi di lavaggio vi permetteranno di scegliere il giusto ciclo di pulizia a seconda degli indumenti, in modo da ottenere risultati sempre perfetti.

Come anticipato, le proposte odierne di eBay sono molto invitanti, al punto da consigliarvi caldamente di visitare la pagina dedicata, sebbene in calce troverete già alcune delle offerte più interessanti. Ad ogni modo, nel corso della giornata arriveranno tantissime altre occasioni quindi rimanete sintonizzati. Intanto, potete iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!