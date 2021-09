Lavatrice Electrolux PerfectCare ad un prezzo imperdibile su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle prime promozioni giornaliere provenienti dai maggiori store online, passiamo ora la rassegna le occasioni di risparmio concesse da eBay, in particolare quelle appartenenti alla sua iniziativa “Gli Imperdibili”. Infatti, quest’oggi potrete acquistare molteplici articoli a prezzi imbattibili, come elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smartphone, videogiochi e tanto altro ancora, il tutto con sconti fino al 60%!

Come abbiamo implicitamente specificato in precedenza, la lista dei prodotti attualmente promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto della lavatrice Electrolux EW6F412B PerfectCare. Generalmente acquistabile a 719,99€, quest’oggi è venduta a “soli” 497,99€, grazie ad uno sconto di ben 222,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Con il codice sconto “CASADOLCECASA”, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 423,29€.

Stiamo parlando di un prodotto che rappresenta un concentrato di tecnologia, a partire dal sistema Perfect Care 600 con SensiCare System, che regola autonomamente tempo, acqua ed energia per poter garantire un lavaggio sostenibile e delicato per il bucato, grazie ad una serie di sensori posti nel cestello. In più, abilitando l’opzione “Più Morbido”, questa lavatrice durante il penultimo risciacquo, imbeve i capi di acqua e distribuisce l’ammorbidente in modo uniforme all’interno del cesto, per poter garantire risultati eccellenti, oltre a capi profumati.

Questo prodotto, inoltre, riesce efficacemente ad igienizzare i vestiti, attraverso il vapore. Infatti, con il programma “Vapore Igienizzante”, è in grado di rimuove più del 99,99% di virus e batteri, in modo tale da assicurare una buona dose di sicurezza in più, rispetto ai tanti prodotti presenti in questo segmento di mercato. Oltre a ciò, la lavatrice in questione vanta la modalità “TimeManager” che permette di ridurre la durata del ciclo fino a quattro volte.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto eccellente che garantisce risultati sempre ottimali, in tutte le circostanze. Ciò detto, visto il gran numero di offerte, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale di questa giornata.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che per poter rintracciare le migliori offerte in rete, non c’è posto migliore che dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili