Lavatrice frontale Samsung con AI Control ad un prezzo imbattibile su Unieuro!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vi segnaliamo in questo articolo le principali promozioni indette da Unieuro, che coinvolgono una tonnellata di prodotti come Smart TV, smartphone, smartwatch, piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto con sconti che possono decurtare il prezzo di vendita fino al 50%!

Moltissimi sono i prodotti compatibili con le offerte giornaliere di Unieuro ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella relativa alla lavatrice a carica frontale Samsung WW10T734DWH! Si tratta di un prodotto eccezionale che, generalmente, è venduto al prezzo di 1.249,00€, ma è ora acquistabile a “soli” 599,90€, grazie ad uno sconto superlativo del 51%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 650,00€.

Samsung WW10T734DWH, come sottinteso nel paragrafo precedente, rappresenta uno dei migliori prodotti attualmente in commercio. Innanzitutto, vanta una capacità operativa di 10 kg, che permette di soddisfare appieno le esigenze settimanali di una famiglia numerosa (4-5 persone nel nucleo ndR). Tra le sue specifiche tecniche troviamo anche una classe di efficienza A, e questo fattore sarà molto utile per poter ottenere un risparmio in bolletta rispetto a tanti altri elettrodomestici.

Oltre ad ottime prestazioni durante il lavaggio di capi d’abbigliamento, questa lavatrice abbatte quasi del tutto il rumore del suo motore, generando soltanto 73 dB, durante le operazioni di centrifuga alla massima velocità. Poi, non manca la funzionalità di auto-pulizia del cestello, infatti questo prodotto è in grado di igienizzarsi autonomamente senza dover effettuare alcun tipo di manutenzione.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, disponibile ora ad un prezzo imbattibile. Tuttavia, questa offerta non è l’unica ad essere presente nel catalogo di Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dedicata, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!