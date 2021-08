Lavatrice Haier a meno di 400€ con il Solo per oggi di Mediaworld!

Dopo aver inaugurato la settimana con le offerte del giorno Amazon, proseguiamo la giornata passando per il portale di Mediaworld, che con il suo “Solo per oggi“ propone tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie di elettrodomestici per la vostra casa a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi, affinché possiate trovare tra i prodotti selezionati, ciò che meglio soddisfa le vostre necessità.

Uno dei prodotti a ricevere una scontistica degna di nota, è la lavatrice Haier HW100-B12636NEIT, un modello dal costo di listino di ben 599,00€, che oggi precipita a 356,00€. Un risparmio di ben 256,00€ che, ne siamo certi, invoglierà tanti di voi a valutare l’acquisto di questo splendido elettrodomestico.

Haier HW100-B12636NEIT è una lavatrice a libera installazione con carica frontale con un’efficienza di classe energetica A e una velocità di centrifuga che raggiunge fino a 1200 Giri/min. Tra le caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 10Kg e ben 16 programmi di lavaggio, per la cura dei tessuti dei vostri indumenti. Spicca inoltre l’opzione 24h Time Delay che vi permetterà di selezionare comodamente l’orario di fine lavaggio, affinché sia la lavatrice ad adattarsi alle vostre esigenze e non viceversa! Non dovrete fare altro che decidere l’orario di fine lavaggio desiderato e la lavatrice calcolerà automaticamente l’ora di inizio. Comodo, non trovate?

Questa lavatrice Haier pesa il bucato e regola di conseguenza il consumo d’acqua e la durata del ciclo, calcolando automaticamente le impostazioni migliori in base al peso di ogni carico, al fine di garantirvi risultati eccellenti e consumi minimi. Il suo motore Direct Motion, lavora senza cinghia ed è fissato direttamente al cestello per ridurre significativamente rumori e vibrazioni ad appena 53dB, aumentando la durata e riducendo drasticamente i consumi di acqua e corrente.

Detto ciò, pensiamo valga la pena ricordarvi che questa offerta, così come tutte le altre che troverete sulla pagina ufficiale dell'iniziativa, è disponibile solo per oggi e scade al termine della giornata.

