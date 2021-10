Lavatrice Haier I-Pro Series 7 ad un prezzo super su Mediaworld!

Dopo aver dato una prima occhiata alle principali proposte giornaliere dai maggiori siti e-commerce più importanti del mercato, in questo nuovo articolo vogliamo passare al setaccio le opportunità concesse da Mediaworld, in particolare la sua iniziativa denominata “Solo per Oggi”. Gli interessati, infatti, possono acquistare molteplici prodotti hi-tech come elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smartphone, smart TV e molto altro ancora, con sconti che possono arrivare fino al 50%!

Come da tradizione per il portale, le proposte sono numerose e variegate ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla lavatrice Haier I-Pro Series 7, il modello con nome in codice HW120-B14979-IT. Originariamente venduta a 1.049,00€, ora è acquistabile a “soli” 679,00€, a seguito di uno sconto di ben 370,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto che sarà in grado di portare il lavaggio professionale nella vostra abitazione, in quanto tutte le specifiche tecniche sono state studiate per performance migliori, garantendo al contempo silenziosità e risparmio energetico. Il tutto racchiuso da un design minimalista e dalle linee tondeggianti e futuristiche.

Questa lavatrice vanta anche una capacità di 12 kg, e permette dunque di lavare più biancheria in un unico carico, risparmiando così tempo prezioso. Durante il lavaggio è possibile attivare la funzione I-Refresh, che rinfresca i vestiti, utilizzando la tecnologia a micro-vapore per rimuovere odori, polvere fine e allergeni. Inoltre, è in grado di pesare il bucato e di regolare di conseguenza il consumo d’acqua e la durata del ciclo, in modo tale da aumentare l’efficienza energetica.

Insomma, un prodotto eccellente e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy da non lasciarsi sfuggire. Chiaramente, questa lavatrice non rappresenta l’unico elettrodomestico compatibile con le offerte del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo.

