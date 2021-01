Lavatrice Hotpoint NF723WK da 7kg nelle offerte del giorno Mediaworld

Ci stiamo avviando nel pieno di questa settimana ed è giunto il momento di scoprire quelle che sono le offerte che ci accompagneranno durante l’arco della giornata, iniziando con il Solo per oggi di Mediaworld, dal momento che si tratta di un’iniziativa che offre sempre uno o più prodotti a prezzi stracciati, tra cui alcuni dei più importanti smartphone, televisori ed elettrodomestici, validi però fino alla mezzanotte di oggi.

Uno dei prodotti selezionati oggi dalla nota catena di distribuzione su cui riteniamo valga la pena soffermarsi in modo particolare è la lavatrice Hotpoint NF723WK IT N da 7kg, proposta a quello che è sicuramente uno dei prezzi più bassi della rete, visto che parliamo solamente di 299,99€ invece di 419,00€. Uno sconto decisamente interessante dal momento che parliamo di un crollo di oltre 100€, che vi permetterà di portarvi a casa quella che è probabilmente la miglior lavatrice della sua categoria.

I modelli Hotpoint, infatti, sono una garanzia di qualità, diventati popolari grazie alla loro affidabilità e alle prestazioni. Come tanti altri modelli del brand, la Hotpoint NF723WK IT N vanta un motore inverter, in grado di variare la velocità di rotazione in base alle necessità, il che significa che la lavatrice avrà un’efficienza indiscutibilmente migliore rispetto ad una soluzione più basilare, ciò si traduce in un controllo adeguato della pressione dell’acqua e una silenziosità ai vertici della categoria.

Garantita per un ciclo di vita di 10 anni, questo specifico modello dispone della tecnologia Steam Hygiene, una modalità speciale per l’igiene del vostro bucato, che punta a rimuovere tutti i principali batteri senza l’ausilio di prodotti chimici grazie al vapore immesso nel cestello. Una lavatrice, quindi, che sa il fatto suo, non a caso il prezzo originale è piuttosto importante, ma potete acquistarla oggi ad una cifra ben inferiore grazie alle offerte Mediaworld.

Ovviamente, anche oggi le offerte non si limitano ad un singolo prodotto, bensì includono svariati prodotti che ci spingono a suggerirvi di visitare la pagina dedicata per non perdere nemmeno una delle tante occasioni.

