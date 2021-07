Lavatrice Indesit EWC 81283 W IT N ad un prezzo eccezionale da Unieuro!

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative all’iniziativa Join the Revolution in onore del rinnovamento grafico e stilistico del sito, con sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, con prezzi davvero stracciati, e se stavate cercando una soluzione per la cura e la pulizia dei vostri capi di abbigliamento, allora siete capitati nel posto giusto!

Come abbiamo già specificato, moltissime sono le opportunità di risparmio concesse da Unieuro in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie disponibili, vogliamo segnalarvi l’ottima lavatrice Indesit EWC 81283 W IT N da 8 kg, che potrete acquistare al prezzo di 259,90€ anziché di 439€ a seguito ad uno sconto del 40%, che vi farà risparmiare ben 179€. Si tratta di un soluzione efficace per rimuovere lo sporco più ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Indesit.

Indesit EWC 81283 W IT N è una lavatrice a libera installazione con carica frontale, che raggiunge una velocità di 1151 Giri al minuto. Tra le caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 8Kg, per il lavaggio dei capi più ingombranti e ben 5 funzioni di lavaggio per il trattamento e la cura dei vari tessuti. La sua funzione Extra Wash regola automaticamente i parametri di lavaggio per combattere lo sporco più ostinato, permettendovi di rimuovere anche le macchie di caffè o di cioccolato. E non è tutto, perché questa lavatrice, grazie alla sua funzione Water balance + vi permetterà di ridurre drasticamente i consumi di acqua ed energia elettrica, con un risparmio non indifferente!

Oltre ad essere intuitiva e pratica nel suo utilizzo, questa lavatrice vanta tutti quegli accorgimenti tecnici che ne migliorano l’esperienza generale. Infatti il motore Inverter migliorerà l’efficienza della macchina grazie alle prestazioni avanzante e alla cura speciale per le fibre dei vostri capi, permettendovi di risparmiare energia e di avere un bucato pulito ed impeccabile!

Si tratta di una soluzione davvero efficacie, che costituirà un valido aiutante per pulire il bucato dallo sporco ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Samsung negli anni.

