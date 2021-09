Lavatrice LG a meno di 500€ con le offerte di MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni del giorno prosegue con l’iniziativa di MediaWorld, denominata “Solo per Oggi”, con tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie di elettrodomestici per la vostra casa a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi, affinché possiate trovare tra i prodotti selezionati, ciò che meglio soddisfa le vostre necessità.

Come da tradizione, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte vogliamo segnalare alla vostra attenzione l’ottima lavatrice LG F4WV309S3E. Inizialmente venduta a 923,00€, ora può essere acquistata a “soli” 449,00€ a seguito di uno sconto di ben 474,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

LG F4WV309S3E è una lavatrice a libera installazione con carica frontale da 9Kg e una velocità di centrifuga che raggiunge fino a 1400 Giri/min. Al suo interno, monta un motore Inverter Direct Drive, collegato direttamente al cestello, che assicura elevate prestazioni con una contemporanea riduzione della rumorosità e delle vibrazioni, e un notevole risparmio nei consumi rispetto al motore tradizionale. Questa straordinaria lavatrice a carica frontale è dotata di LG AI DD, un’intelligenza artificiale programmata per rilevare il peso del bucato e identificare la tipologia dei tessuti, in modo tale che possiate scegliere il programma di lavaggio ideale per i vostri capi.

Inoltre, grazie al sistema Vapore Steam, questo prodotto riesce ad eliminare fino al 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori. Tra le sue caratteristiche vanta anche la tecnologia SmartThinQ, che le permette di ricevere comandi a distanza mediante gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, oppure di scaricare nuovi cicli di lavaggio per il bucato. Poi, può contare su un ampio e resistente oblò in vetro temperato, oltre ad un design premium con delle linee morbide, progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, disponibile ora ad un prezzo imbattibile. Tuttavia, questa offerta non è l’unica ad essere presente nel catalogo di MediaWorld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dedicata, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze. Ciò detto, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

