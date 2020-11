Lavatrice LG F4WV508S0 a soli 449€ nelle offerte del giorno Mediaworld

Anche per Mediaworld è arrivato il momento di staccare un po’ la spina dopo l’intensa giornata di ieri dedicata quasi totalmente al Singles Day, ma non per questo rinuncia alle sue offerte del giorno grazie all’iniziativa Solo per oggi. Come sempre ogni 24 ore Mediaworld ci propone una serie di prodotti con sconti interessanti, tra questi ci sono gli articoli tipici della nota catena di distribuzione, come elettrodomestici, smart TV e smartphone.

Il numero di prodotti disponibili oggi è inferiore a quello che Mediaworld ci ha abituati a vedere quotidianamente, con sconti che a questo giro sembrano concentrarsi in modo particolare sui piccoli elettrodomestici. Tra questi spicca la lavatrice LG F4WV508S0 da 8 kg, venduta solo per oggi con uno sconto di quasi il 50% e che vede quindi il suo prezzo crollare dagli originali 999,00€ a 449,00€.

Dotata della più alta classe di efficienza disponibile oggi sul mercato, LG F4WV508S0 è un modello adatto non solo a chi necessita di un grande cestello, ma anche per coloro che vogliono avere una lavatrice che sa come trattare i vestiti, lavandoli nella giusta maniera e in tempi rapidi, con l’ausilio della miglior tecnologia attuale, come ad esempio quella che l’azienda chiama “AI DD“, che non si limita solo a rilevare il peso degli indumenti, ma identifica anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni singolo lavaggio, in modo da garantire risultati ineguagliabili se confrontati con un modello tradizionale.

Inoltre, con la tecnologia ThinQ di LG, questa lavatrice è ancora più intelligente, dal momento che permette di essere comandata a distanza e potrete persino scaricare nuovi cicli di lavaggio attraverso l’app dedicata. Insomma, una lavatrice dal valore altissimo come dimostra il prezzo originale, ma che grazie alle offerte Mediaworld potrete portarvela a casa ad una cifra molto più ragionevole.

