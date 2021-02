Lavatrice LG Smart con oltre 600€ di sconto su MediaWorld!

Dopo avervi proposto le offerte di portali come Amazon ed eBay, continua la nostra rassegna delle migliori offerte di questo venerdì, e lo facciamo all’insegna delle offerte di MediaWorld incluse nel suo Solo per Oggi, dove vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ben chiaro che si tratta di offerte che – come ormai saprete – valgono solo fino a mezzanotte.

Diverse le proposte in sconto, anche se la più accattivante è certamente rappresentata dalla lavatrice LG Smart AI F4Wv409S0E, che in queste ore potrete acquistare a 449,00€ con uno sconto di oltre 650€ rispetto al suo prezzo originale! Questa lavatrice ha come uno dei suoi maggiori punti di forza la sua ottima intelligenza artificiale, infattiLG Smart AI F4Wv409S0E è in grado di rilevare il peso e la composizione dei capi, scegliendo quindi la combinazione di lavaggio migliore da applicare per mantenerli sempre morbidi ed ottimizzare i consumi.

Il capiente cestello di LG Smart AI F4Wv409S0E è in grado di contenere fino a 9kg di bucato, ed è chiuso da un ampio oblò in vetro temperato, mentre al suo interno sono disposti dei particolari agitatori in acciaio inox che si occupano di ottimizzare la modalità di lavaggio dei vari capi. Nel cestello poi è possibile, grazie alla tecnologia LG Steam, di rimuovere il 99,9% di acari e allergeni dai vestiti grazie all’impiego di un potente getto di calore, che inoltre rende i capi più morbidi ed ha pure una funzione antipiega. Il display di LG Smart AI F4Wv409S0E è stato reso più grande, così da facilitare le operazioni di impostazioni dei vari programmi, oppure, grazie alla sua compatibilità con Alexa e Assistente Google, è possibile controllare da remoto l’andamento del lavaggio oltre che scaricare online nuovi programmi come il Rinfresca coperte, oppure uno dedicato esclusivamente ai Jeans.

La lavatrice LG Smart AI F4Wv409S0E è di norma un dispositivo dalle ottime caratteristiche, soprattutto a questo prezzo! Visto che però si tratta sempre uno dei tanti articoli nel Solo per oggi di MediaWorld, il nostro consiglio rimane quello di visitare la pagina relativa del portale, dove troverete non solo tutte le offerte del giorno ma anche le proposte offerte dagli XDays, con sconti su tantissimi altri prodotti presenti le vasto catalogo del portale. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!