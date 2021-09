Lavatrice Samsung a metà prezzo nelle offerte Mediaworld!

Mentre su Amazon impazzano le “Offerte di Settembre” con tantissime iniziative che coinvolgono molte categorie merceologiche del portale, iniziamo questa nuova settimana con le opportunità concesse da Mediaworld, in particolare al “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici prodotti come elettrodomestici, smart TV, robot aspirapolvere e tanto altro ancora, il tutto a prezzi decisamente convenienti con tagli fino al 60%.

Moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati, e tra questi vi consigliamo di considerare l’acquisto della lavatrice Samsung, in particolare il modello WW80TA046AH/ET, che saprà accontentare tutti i consumatori. Originariamente venduta a 749,00€, ora e fino allo scoccare della mezzanotte è acquistabile a “soli” 399,00€, grazie ad uno sconto di ben 350,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Questa lavatrice, innanzitutto, possiede tutto il necessario per eccellere in questo determinato segmento di mercato. Vanta un motore, denominato Digital Inverter, che sfrutta dei solidi magneti in modo tale da ottenere risultati richiesti in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia elettrica rispetto ad un motore tradizionale.

Inoltre, tra le sue caratteristiche troviamo la tecnologia Ecolavaggio, che garantisce un bucato praticamente perfetto anche a basse temperature. Questa lavatrice, difatti, trasforma il detergente in bolle, che penetrano nei tessuti e rimuovono lo sporco, proteggendo sia i materiali che risparmiando energia. E poi, con il ciclo di vapore igienizzante, rimuove anche il 99,9% di batteri e allergeni.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto che assicura grandi prestazioni con consumi energetici ridotti e, considerando il suo nuovo prezzo, diventa un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti promozionati, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali, dove vi terremo aggiornati costantemente su tutto quel che riguarda Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

