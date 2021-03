Lavatrice Samsung con 480€ di sconto da MediaWorld!

Oltre alle offerte di Primavera di Amazon e gli Imperdibili di eBay, la nostra rassegna delle migliori occasioni online prosegue con il Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, propone tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona con sconti che possono arrivare anche al 60%, ma solo fino a mezzanotte! Inoltre, se avete ancora voglia di grandi offerte sulla tecnologia, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno per poter sfruttare anche i grandi sconti di MediaWorld relativi ai prodotti smart, quindi approfittatene subito!

Di tutti i prodotti in offerta proposti da MediaWorld, vogliamo segnalarvi la lavatrice Samsung AI Control AddWash WW90T554DAT in sconto di 480€ e che, pertanto, potrà essere vostra a “soli” 519,00€! Si tratta di un modello ottimo, che sfrutta la miglior tecnologia di eco lavaggio, per ottenere prestazioni senza paragoni, anche a basse temperature, grazie alla sua capacità di trasformare il detergente in microscopiche bolle, così da farlo penetrare meglio nei tessuti. Dotata di un doppio oblò, la Samsung AI Control WW90T554DAT permette di aggiungere in maniera semplice e rapida i capi nel suo cestello da 9kg, nonché di inserire detersivo o ammorbidente anche una volta che è stato avviato il ciclo.

Dal punto di vista meramente tecnico, inoltre, la lavatrice Samsung AI Control WW90T554DAT è dotata di un motore con dei solidi magneti che ottimizzano le fasi di lavaggio, arrivando fino a 1.400 giri al minuto, ma mantenendo bassi i livelli di rumorosità e di consumo di energia. Per quanto riguarda la sua manutenzione, sarà proprio la lavatrice Samsung AI Control WW90T554DAT a dirvi quando effettuare il ciclo di pulizia interna della lavatrice, eliminando il 99,9% dei batteri anche dell’oblò, delle sue guarnizioni, e persino dal cassetto dei detersivi, che viene pulito ed igienizzato da residui dei prodotti. Inoltre, vi sarà possibile collegare Samsung AI Control WW90T554DAT al vostro smartphone con SmarThings e ricevere suggerimenti su quando è il momento migliore per effettuare un lavaggio, in base alle condizioni meteorologiche.

Insomma, trovare una lavatrice come Samsung AI Control WW90T554DAT a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

