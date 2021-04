Lavatrice Samsung da 16 kg di carico con 380€ di sconto su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte online di questo venerdì continua con gli Imperdibili di eBay che, anche oggi, includono molte interessanti occasioni su tante categorie di prodotti, come smartphone, elettrodomestici, elementi d’arredo per il giardino, videogiochi ed anche tante leccornie di cioccolato per Pasqua, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’80%!

Delle molte proposte però, vogliamo segnalarvi l’incredibile lavatrice Samsung AddWash WF16J6500EV che potrete acquistare con uno sconto di oltre 380€, ossia a 799,00€. La grande particolarità di questa lavatrice è senza dubbio la sua capacità di carico, grazie ad un cestello in grado di contenere fino a 16 kg di bucato, perfetto per lavare anche i capi più ingombranti, il tutto in appena 87 cm di profondità. Come se non bastasse poi, l’oblò di Samsung AddWash WF16J6500EV è dotato di una seconda apertura che permette di aggiungere altri capi o altro detergente, in qualsiasi momento del lavaggio.

Al suo interno Samsung AddWash WF16J6500EV è un vero concentrato della miglior tecnologia di Samsung, infatti tutto l‘impianto motore ed il cestello sono perfettamente bilanciati, il che aiuta anche a migliorare la rumorosità ed evita le fastidiose oscillazioni in fase di centrifuga. La grande manopola centrale permette di selezionare tra i numerosi programmi presenti, tra cui uno apposito per coperte e trapunte, e di fianco, il pratico display a LED con tanto di tasti, vi aiuterà a selezionare il ciclo perfetto in base al bucato presente.

Samsung AddWash WF16J6500EV è inoltre dotata di un ciclo di EcoPulizia Cestello+ che permette di eliminare il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori, e di ripulire la guarnizione di gomma dell’oblò con un potente getto d’acqua generato da un particolare movimento del cestello, senza impiegare detersivi. Infine grazie alla funzione di Smart Control vi sarà possibile monitorare da remoto ogni stato di Samsung AddWash WF16J6500EV, avviando o mettendo in pausa i cicli di lavaggio, e persino effettuare una diagnostica dei problemi, con tanto di supporto per eventuali malfunzionamenti.

Insomma, Samsung AddWash WF16J6500EV è un’ottima lavatrice di ultima generazione, perfetta per le famiglie numerose, ad un prezzo mai visto su eBay! Vi ricordiamo però che questa è solo una delle tante offerte presenti sul portale, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Sempre parlando di eBay inoltre, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima! Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

