Lavatrice Samsung da 8 kg ad un prezzo super su MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con MediaWorld, infatti in questo nuovo articolo vi segnaliamo le occasioni del “Solo per Oggi”, con tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie merceologiche del portale come elettrodomestici, smart TV, smartphone e tanto altro ancora, il tutto con sconti fino al 50%. Attenzione però, visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere le grosse opportunità di risparmio concesse.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto della lavatrice a carica frontale Samsung da 8 kg, in particolare il modello WW80T534DAT/S3. Generalmente venduta a 849,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 499,00€, grazie ad uno sconto di ben 350,00€!

Stiamo parlando di un prodotto eccellente perché garantisce prestazioni elevante anche a basse temperature, grazie alla tecnologia Ecolavaggio sviluppata da Samsung. Tutto questo avviene attraverso la trasformazione del detergente in bolle, che penetrano direttamente nei tessuti per poter rimuovere efficacemente lo sporco, proteggendo i tessuti e risparmiando di conseguenza energia elettrica.

Grazie alla tecnologia Ecodosatore, vale a dire un concentrato di sensori nel cestello, questa lavatrice calcola in tempo reale la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico, consentendo così un doppio risparmio, non solo in termini strettamente legati all’energia elettrica consumata ad ogni ciclo di pulizia. Oltre a ciò, con il motore Digital Inverter, questo prodotto assicura ottimi risultati, senza dover necessariamente emettere rumori e vibrazioni troppo eccessivi.

Insomma, un prodotto eccellente in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia intera, soprattutto quelle composte da quattro persone. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare la pagina dell’iniziativa, al seguente indirizzo, così da poter rintracciare la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze.

