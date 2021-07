Lavatrice Samsung WW90T534DAE a prezzi stracciati da Unieuro!

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative all’iniziativa Join the Revolution in onore del rinnovamento grafico e stilistico del sito, con sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, con prezzi davvero stracciati, e se stavate cercando una soluzione per la cura e la pulizia dei vostri capi di abbigliamento, allora siete capitati nel posto giusto!

Uno dei prodotti a ricevere la scontistica più elevata è infatti la lavatrice Samsung WW90T534DAE, un modello dal costo di listino di ben 949,00€, che oggi crolla a 499,90€. Un risparmio di ben 550€ che, ne siamo certi, invoglierà tanti di voi a valutare l’acquisto di questa lavatrice, che gode di numerosi programmi di lavaggio e, soprattutto, di un intelligenza artificiale che ne aumenta ulteriormente le performance.

Samsung WW90T534DAE è una lavatrice a libera installazione con carica frontale con un’efficienza di classe energetica A e una velocità di centrifuga che raggiunge fino a 1400 Giri/min. Dotata di ben 11 programmi di lavaggio, quest’ottima lavatrice possiede un display LED munito di tasti, che vi permetterà di scegliere il ciclo perfetto in base alle vostre esigenze. Un’altra particolarità di questa lavatrice è la capacità di carico del cestello in grado di contenere fino a 9 kg di bucato. Ideale per lavare anche i capi più ingombranti! Altra caratteristica di spicco presente in questa lavatrice è il suo ecodosatore, che grazie a un sistema integrato di sensori è in grado di calcolare la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico. E non è tutto, perché l’opzione di ecolavaggio vi garantirà sempre un bucato perfetto, anche a basse temperature, trasformando il detergente in bolle, che penetrano rapidamente nei vostri tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.

L’intelligenza artificiale di questa lavatrice si affida alla tecnologia Ai Weather che vi suggerirà il programma di lavaggio ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne; e in base alla tipologia di lavaggio concluso la lavatrice comunica con l’asciugatrice impostando direttamente il programma di asciugatura ideale per i vostri capi. Grazie alla funzione Ai Communication, l’app vi permetterà di rimanere costantemente aggiornati sullo stato di ogni ciclo di lavaggio e sulle azioni utili a risolvere gli errori, anche quando vi troverete fuori casa. Oltre ad essere un concentrato di tecnologia, la lavatrice Samsung WW90T534DAE vanta tutti quegli accorgimenti che migliorano l’esperienza generale. Al suo interno, la lavatrice monta un motore a tecnologia Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti, che non solo consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera silenziosa ed efficacie, ma permettono di consumare meno energia rispetto al motore tradizionale. All’innovativo motore efficiente e silenzioso si aggiunge la funzione di ecopulizia del cestello che elimina il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori, senza che dobbiate ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici aggressivi.

Si tratta di una soluzione davvero efficacie, che costituirà un valido aiutante per pulire il bucato dallo sporco ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Samsung negli anni.

