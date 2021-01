Lavatrice Samsung WW90T554DAT in offerta nel Solo per Oggi MediaWorld!

Oltre alle migliori offerte della mattinata tratte dai principali portali come Amazon ed eBay, è ora giunto il momento di dedicarsi anche alle proposte del Solo per Oggi di MediaWorld, dove è possibile trovare un gran numero di smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici ed accessori di informatica ad ottimi prezzi che ricevono sconti superiori al 50%! Questa promozione infatti vi ricordiamo che scade alla mezzanotte di oggi e diventa quindi una vera occasione da sfruttare subito! poiché i prodotti inclusi nella selezione.

Di sicuro uno dei prodotti di spicco di questa selezione è la lavatrice Samsung AddWash WW90T554DAT che oggi può esser acquistata ad 549,00€, ossia con un considerevole sconto dal suo prezzo di 999€. Questa lavatrice, nonostante i suoi appena 55 cm di profondità, assicura un bucato perfetto anche a basse temperature grazie alla rivoluzionaria tecnologia Ecolavaggio che rimuove facilmente lo sporco agendo direttamente sul detergente in modo da far penetrare meglio i tessuti e risparmiare energia, conferendogli la classe di efficienza energetica A+++. Con i suoi 9kg di capacità di carico, Samsung AddWash WW90T554DAT è in grado di arrivare ad una velocità massima di centrifuga di ben 1.400 giri/min grazie al potente motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti che aumentano l’efficacia e soprattutto diminuiscono i rumori generati, rendendola ancora più silenziosa di altre soluzioni presenti sul mercato.

Tra le numerose funzioni presenti in Samsung AddWash WW90T554DAT c’è anche il ciclo che permette di attivare un getto di vapore dal fondo del cestello per ignienizzare il bucato rimuovendo fino al 99,9% di batteri ed allergeni, mentre l’oblò inoltre presenta la doppia apertura che permette di aggiungere in maniera semplice capi anche durante un ciclo di lavaggio. Inoltre Samsung AddWash WW90T554DAT è dotata di intelligenza artificiale che suggerisce le varie fasi di manutenzione, rimuove automaticamente ogni residuo di detersivo dal cassetto dei detersivi e con la funzione Eco Pulizia Cestello si avvia una manutenzione che rimuove in maniera automatica residui, cattivi odori e persino lo sporco accumulato nella guarnizione dell’oblò.

La lavatrice Samsung AddWash WW90T554DAT è solo uno dei tanti prodotti del Solo per Oggi in promozione, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

