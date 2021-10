Lavatrice smart LG ad un prezzo imperdibile su Unieuro!

Mentre impazzano le prime offerte giornaliere provenienti da Amazon, eBay e Mediaworld, in questo nuovo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulle proposte a tempo di Unieuro, che permettono a tutti gli interessati di acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono toccare una percentuale del 50%!

Come da tradizione, Unieuro sta mettendo a disposizione un numero copioso di promozioni. Tra queste, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto di una lavatrice intelligente LG, in particolare il modello F4WV508S1E. Solitamente venduta a 619,90€, fino allo scoccare della mezzanotte è acquistabile a “soli” 399,90€, a seguito di uno sconto del 35% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 220,00€!

La lavatrice intelligente LG AI DD è una delle migliori in circolazione, in quanto vanta una serie di specifiche tecniche e funzionalità da non sottovalutare. Innanzitutto, può contare su oltre 20.000 combinazioni differenti di programmi per il lavaggio, in modo tale da garantire la massima pulizia e igiene per i capi d’abbigliamento. Inoltre, il suo cestello può contenere fino a 8 chilogrammi di abiti e vanta anche una centrifuga da 1.400 giri al minuto.

Questa lavatrice può anche sanificare gli abiti, grazie alla funzione Vapore Steam, che elimina il 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori. Tra le sue funzionalità troviamo anche il sistema TurboWash, che assicura un pulito eccellente in soli 59 minuti. E poi, questa lavatrice possiede un ampio oblò in vetro temperato resistente ed elegante.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria.

