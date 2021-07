Lavatrici Beko da 6kg e 8kg a prezzi scontatissimi su eBay, fino al 49%

Dopo le primissime offerte della mattinata, proseguiamo con gli sconti di questa seconda settimana di luglio con le proposte più interessanti di eBay che, grazie alla sua sezione dedicata alle offerte giornaliere e settimanali, propone ogni giorno sempre nuove occasioni, dandovi la possibilità di risparmiare cifre sostanzione per i vostri acquisti.

Come sempre, il catalogo di eBay coinvolge tantissimi prodotti in offerta, tra cui svariati elettrodomestici per la casa, prodotti per la cura della persona, articoli tech e persino abbigliamento per le vacanze estive, come costumi da bagno e sandali. Una delle offerte più interessanti riguarda due lavatrici Beko da 6kg e 8kg, rispettivamente la WUX61032W e WUX81232WI. Nel primo caso, siamo di fronte a un risparmio del 36%, che porta il prezzo di quella che è un’ottima lavatrice sotto la soglia dei 200,00€. Nel secondo caso, invece, lo sconto si fa ancora più interessante, dato che arriviamo al 49%, una percentuale sufficiente per far crollare il prezzo del modello da 8kg da 449,90€ a soli 229,90€.

In entrambi i casi, i prezzi sono i più bassi della rete. Non una quindi, ma due offerte davvero imperdibili, indirizzate a coloro che necessitano di una lavatrice in grado di eseguire un lavaggio ottimale senza spendere troppo. Ovvio, non siamo di fronte a lavatrici smart, ma le capacità di lavaggio si avvicinano molto alle soluzioni più costose. Infatti, il ciclo a pieno carico si completa in soli 28 minuti, mentre i numerosi programmi preimpostati vi permetteranno di scegliere il giusto ciclo di pulizia a seconda degli indumenti, in modo da ottenere risultati sempre perfetti. Ottima la rumorosità, che si attesta poco sopra i 50dB, una soglia che, anche in questo caso, è tipica dei modelli più costosi. Insomma, lavatrici che vantano uno dei migliori rapporti qualità/prezzo, oggi reso ancor più rilevante da eBay.

Vi ricordiamo che sul portale troverete tantissime altre offerte

