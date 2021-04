Lavatrici e asciugatrici Hoover con sconti fino al 35%!

Sebbene i portali si trovino ancora in uno stato di calma apparente, le occasioni per poter fare ottimi acquisti non mancano. Lo abbiamo visto con le offerte della mattinata e del primo pomeriggio, a cui ora si aggiungono quelle di Unieuro, che ha deciso di scontare numerose lavatrici e asciugatrici a marchio Hoover, brand che si posiziona nella fascia medio alta nel mercato dei grandi elettrodomestici. Valida per tutto il mese di aprile, l’iniziativa è molto interessante perché vi permetterà di ricevere gratuitamente il purificatore d’aria H-Purifier 300, il cui valore supera i 300€!

Uno dei modelli che riteniamo possa interessante il maggior numero di persone possibile è la lavasciuga Hoover H-Wash&Dry 500, una soluzione in grado sia di lavare che asciugare, proposta a soli 649,00€ invece di 999,00€. Si tratta di un’offerta molto allettante, la cui voglia di acquisto non dipende solo dal risparmio in termini di denaro, ma anche dal fatto che è una delle migliori lavasciuga della categoria, capace di farvi risparmiare tempo e fatica, nonché lo spazio per inserire due soluzioni dedicate.

Come se ciò non bastasse, il portale riserva un ulteriore sconto del 10% al carrello, dandovi modo di portarvi a casa questo specifico modello a meno di 600€. Se teniamo poi in considerazione il valore del purificatore d’aria H-Purifier 300, potremmo quasi dire che siamo di fronte alla miglior occasione dell’anno. Vale la pena segnalare, però, che quest’ultimo non lo riceverete insieme alla lavasciuga, ma solo dopo aver caricato la prova d’acquisto sul sito dedicato entro 15 giorni.

I vantaggi che saprà darvi la Hoover H-Wash&Dry 500 sono molteplici, a cominciare dalla possibilità di scegliere se lavare o asciugare in maniera indipendente fino ad arrivare al costo di acquisto, che è inferiore rispetto alla spesa di due prodotti separati. Oltre alle ottime capacità in termini di lavaggio e asciugatura, questo modello vanta anche un cestello tra i più grandi in assoluto, che vi permetterà di lavare fino a ben 14kg di indumenti e asciugarne 9kg, il tutto tramite le più sofisticate tecnologie, che assicureranno agli indumenti di ricevere un trattamento delicato ed efficace.

Come avete avuto modo di notare, parliamo di elettrodomestici di grande livello, le cui offerte dovrebbero interessare coloro che si apprestano ad aggiornare il proprio ripostiglio dedicato alla lavanderia domestica e, perché no, anche per chi vuole ricevere un purificatore d’aria all’avanguardia senza sborsare 1€. Ad ogni modo, le offerte non si limitano solo alla lavasciuga Hoover H-Wash&Dry 500, ma includono numerosi altri modelli che vi invitiamo a visitare sulla pagina dedicata. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!