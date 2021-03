Lavatrici, frigoriferi e non solo scontati oltre il 40% su Unieuro!

La promozione di Unieuro, che ha visto nei giorni scorsi numerosi smartphone e smartwatch a prezzi stracciati, continua anche questo weekend, ma con l’aggiunta di lavatrici, frigoriferi ed elettrodomestici vari, che permettono a questa nuova tornata di offerte di raggiungere così un pubblico ancora più ampio. Nuove opportunità, dunque, con sconti che superano il 40%, che fanno sì che possiate portarvi a casa l’elettrodomestico che avete sempre desiderato a cifre più che ragionevoli.

Una delle opportunità più interessanti vede l’asciugatrice Bosch Serie 8 WTX87KH9IT da 9kg proposta ad un prezzo veramente vantaggioso, dal momento che parliamo di uno sconto di ben 450€, che fa crollare il prezzo di questa asciugatrice dai suoi 1.149,00€ a “soli” 699,90€, permettendovi di portarvi a casa un modello prestazionale e ricco di funzioni, ma ad una cifra ben inferiore rispetto a quella che servirebbe normalmente.

Il prezzo elevato è giustificato dalle numerose attenzioni che Bosch ha riservato per questo specifico modello, attenzioni che vedono, tra le altre cose, un cestello la cui forma è stata studiata per asciugare i capi mantenendoli morbidi e curati. Ciò viene reso possibile dalla tecnologia Sensitive Drying System, che permette alla Bosch Serie 8 di “sparare” aria calda da tutte le direzioni, trattando i vostri capi in modo ottimale e senza lasciare pieghe.

La Bosch Serie 8 vanta un ciclo di asciugatura all’avanguardia capace di rimuovere quasi tutti i tipi di allergeni, il che la rende un’ottima soluzione non solo per coloro che vogliono il massimo da un’asciugatrice, ma anche per chi soffre di allergie. Non a caso, ha ricevuto la certificazione ECARF Quality Seal, che sta appunto ad indicare un prodotto in grado di non nuocere ai soggetti allergici.

Ancora una volta, quindi, Unieuro vi permette di usufruire di fantastiche occasioni, le quali consigliamo caldamente di andarle a scoprire una per una sul sito ufficiale.

