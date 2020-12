Lavatrici, frigoriferi e tanti elettrodomestici nelle offerte di Natale Amazon!

Manca davvero poco al Natale ed Amazon sta facendo di tutto per offrire ai suoi clienti delle opportunità uniche, con cui poter chiudere questo forsennato (e spesso problematico) periodo dedicato ai regali da piazzare sotto l’albero. Come avrete visto, le proposte sono tante, ma per quel che concerne la giornata di oggi vogliamo attirare la vostra attenzione su di una nuova promozione natalizia del portale, stavolta dedicata ai migliori elettrodomestici da acquistare per queste feste, con una scelta che spazia sia tra i grandi che tra i piccoli, ed in cui potrete rintracciare lavatrici, frigoriferi, forni elettrici e gli immancabili aspirapolvere. Insomma, se volete terminare e iniziare il nuovo anno equipaggiando la vostra casa di un prodotto di ultima generazione, questo è senza dubbio il momento giusto prima della fine dell’anno.

E credeteci, ne vale davvero la pena, visto che grazie ad Amazon è possibile accaparrarsi diversi prodotti al loro minimo storico, come è il caso della lavatrice Haier HW120-B14876 da ben 12kg, la quale può essere acquistata, probabilmente per un tempo limitato, a soli 559,99€ invece di 849,00€. Dotata della miglior classe energetica (A+++), è il modello ideale per coloro che hanno la necessità di lavare grandi quantità di indumenti, cosa possibile grazie alla sua ottima capienza del cestello.

Provvista della funzionalità Steam Wash, la Haier HW120-B14876 permette alle fibre tessili di distendersi in modo ottimale grazie al vapore dedicato, il quale consente al detergente di penetrare più efficacemente nei tessuti, eliminando anche quel tipo di macchie che altri modelli non sempre riescono a contrastare. Per gestire un cestello con una capacità di 12kg serve un motore potente, ecco perché quest’ultimo è stato collegato direttamente al cestello (la cosiddetta tecnologia Direct Drive) in modo da offrire non solo le massime prestazioni, ma anche silenziosità e affidabilità. A differenza di lavatrici entry-level, con questo modello non dovrete più preoccuparvi dell’usura delle guarnizioni, dal momento che queste ricevono due getti d’acqua dopo ogni lavaggio, i quali fanno sì che i componenti interni della lavatrice restino sempre puliti. Inoltre, la Haier HW120-B14876 effettua anche un trattamento antibatterico che, secondo l’azienda, elimina il 99,8% dei batteri e ne previene la proliferazione.

Munita di display touch e numerosi programmi pre-caricati, a questa cifra la Haier HW120-B14876 diventa una lavatrice da prendere seriamente in considerazione, soprattutto se siete alla ricerca di un modello avente un cestello di grosse dimensioni, nonché di un prodotto che ha dimostrato di essere affidabile nel tempo. Il prezzo non è basso, ma basta guardarsi in giro per notare che soluzioni simili tendono a costare molto di più, avvicinandosi persino alla soglia dei 1.000€ il che rende questa offerta per la Haier HW120-B14876 assolutamente imperdibile!

In ogni caso, la Haier HW120-B14876 è solo uno dei tanti prodotti disponibili in questa ottima tornata promozionale di Amazon, ed ecco perché, oltre a consultare la nostra lista prodotti in calce, vi invitiamo soprattutto a dare un’occhiata alla pagina dedicata ai prodotti in promozione, così da non perdervi neanche una delle offerte disponibili. Infine, non dimenticatevi di iscrivervi – come sempre – ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!