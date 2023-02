Se state valutando l’acquisto di un’ottima lavatrice, in grado di trattare i capi con la giusta delicatezza e assicurarvi un ottimo risparmio sul consumo elettrico mensile, è fondamentale puntare sull’acquisto di un modello nuovo e con una classe energetica vantaggiosa. Proprio per questo, non dovreste farvi scappare gli sconti Yeppon validi fino al 12 febbraio, in grado di arrivare anche il 52%!

All’interno della sezione creata dallo store, potrete trovare l’articolo perfetto per voi in base a funzioni aggiuntive e budget richiesto. Da modelli a marchio LG e Candy fino ad Electrolux e Indesit, le proposte sono moltissime. Per cui, vi consigliamo di portare a casa il prodotto perfetto per voi il prima possibile, fintanto che ci sono unità a disposizione.

Da menzionare in particolare modo il modello LG F4WV310S4E disponibile ad appena 479,99€ invece di 999,00€. Questa lavatrice sfrutta l’intelligenza artificiale AI DD che si occupa di rilevare il peso, identificare la tipologia di tessuti e scegliere autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, con il 18% in più di cura verso i tessuti rispetto a quelle tradizionali.

Inoltre, grazie al programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. Dunque, il prodotto perfetto anche per chi ha una pelle particolarmente sensibile! Non meno importante, grazie alla tecnologia Inverter Direct Drive di LG, il motore è collegato direttamente al cestello ed è in grado di assicurare delle prestazioni ancora più elevate, oltre a ridurre i rumori e le vibrazioni nel corso dell’utilizzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che state pensando di portare a casa.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!