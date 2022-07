Il periodo estivo è cominciato da più di un mese, e per questo motivo moltissime persone stanno preparando le valigie per le vacanze estive, ma sappiamo che non è questo il momento per molti. In queste ore, Leroy Merlin ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa, valida fino al prossimo 15 agosto, vale a dire Ferragosto, che permette di acquistare tantissimi prodotti per la casa.

Chiaramente, i prodotti compatibili con la promozione sono tantissimi e, soprattutto, variegati, e dunque appartenenti a diverse sottocategorie del portale, che vi consentiranno di iniziare molti lavori nella propria abitazione, migliorandone la condizione e, in generale, l’arredamento indoor o outdoor. La promozione, infatti, permette di comprare articoli con sconti che possono raggiungere la percentuale del 40%, con la possibilità di riceverli direttamente presso il vostro domicilio con una spedizione o di ritirarli presso uno dei negozi sparsi per tutto il territorio nazionale.

Tra le tante proposte di Leroy Merlin spicca senza ombra di dubbio l’idropulitrice elettrica Annovi Reverberi Dualtech 4.0 da 150 bar. Stiamo parlando di un prodotto che sarà in grado di migliorare la pulizia del vostro giardino, che è offerta a tutti gli interessati alla cifra di 189,90€ anziché 229,00€, grazie ad uno sconto del 17% dal suo prezzo consigliato dal produttore.

Con motore elettrico, dalla potenza di 2500W, 150 bar di pressione e una portata che raggiunge 810 l/h, questa idropulitrice rappresenta un prodotto completo sotto tutti i punti di vista. Da non sottovalutare la presenza di due ruote gommate, un manico telescopico, un avvolgi tubo statico, un serbatoio detergente ad alta pressione e una testina 5-in-1 con adattatore sottoscocca, oltre ad una serie di chicche hardware che potranno migliorare la pulizia domestica outdoor.

Espressamente indicata per il lavaggio di pavimentazioni e piscine, questo macchinario è in grado anche di lavare efficacemente la propria automobile e altri veicoli. In buona sostanza, si tratta di un ottimo acquisto, infatti ve lo consigliamo, date le sue capacità e il suo nuovo prezzo di vendita. Naturalmente, vi suggeriamo anche di dare uno sguardo a tutti gli altri prodotti, disponibili al seguente indirizzo.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Riceverete prontamente notifiche sul vostro smartphone su tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

