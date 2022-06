Se siete alla ricerca di un paio di cuffie wireless con tutti i crismi ma, al contempo, vorreste risparmiare qualche soldo, visti i prezzi non proprio abbordabili della fascia alta di questo specifico settore, allora sarete felici di leggere questo articolo, visto che vi proponiamo non una, ma ben due occasioni di risparmio!

E che risparmio, visto che l’articolo in questione è uno dei prodotti di punta del settore dell’attuale settore delle cuffie wireless, ovvero le splendide Sony WH-1000XM5! Un prodotto che richiede ben poche presentazioni, visto che parliamo di quelle che, quasi certamente, sono tra le cuffie più ambite e desiderate del momento! Ed il bello è che, come detto in apertura, le occasioni di acquisto a prezzo scontato sono ben due, e ve le riportiamo qui di seguito.

Eccezionalmente, infatti, vi proponiamo due formule diverse d’acquisto per questo prodotto visto che, praticamente in contemporanea, le ottime Sony WH-1000XM5 sono in sconto sia su Amazon che su eBay con ambo gli store che propongono un doppio sconto grazie a due imperdibili coupon!

Su Amazon, dunque, potrete acquistare le cuffie Sony WH-1000XM5 a 323,94€ in virtù degli originali 419,00€, cosa possibile grazie non solo allo sconto già applicato dal portale pari al 19%, ma anche ad un coupon attivabile sulla pagina del prodotto (per alcuni l’attivazione potrebbe essere automatica, e lo noterete sotto al prezzo dell’articolo), che abbassa il prezzo di ulteriori 17 euro circa, rendendo l’affare ancor più conveniente.

Tuttavia, va detto che il prezzo migliore lo abbiamo rintracciato su eBay, che non solo propone le cuffie con un prezzo leggermente più basso (340,90€), ma permette anche l’utilizzo del coupon dedicato all’estate di quest’anno, che abbassa il prezzo di un ulteriore 20%! Utilizzando, infatti, il coupon MENO20ESTATE in fase di pagamento, avrete il diritto ad un ulteriore abbassamento di prezzo, che porterà le Sony WH-1000XM5 ad appena 272 euro, con un risparmio netto di 147 euro!

Un prezzo davvero imperdibile, specie considerando che parliamo di quelle che sono tra le migliori cuffie attualmente disponibili sul mercato, forti di un nuovo e performante processore integrato sviluppato da Sony, il V1, che massimizza il processo di eliminazione del rumore, offrendo una pulizia del suono ed una qualità d’ascolto davvero senza pari!

Come se non bastasse, Sony ha integrato in queste cuffie una tecnologia chiamata “Adaptive Sound Control”, che regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente ed all’attività, così che l’esperienza di ascolto possa essere rifinita e migliorata in base all’esigenza, facendo sì che queste cuffie non siano solo ottime per la musica, ma anche per la visione di film, serie tv o, perché no, di qualche ottima sessione di gioco.

Progettate per garantire fino a 30 ore di riproduzione continua, le Sony WH-1000XM5 sono anche provviste di una splendida custodia pieghevole cosicché, pur essendo delle cuffie over ear, possiate sempre portarle con voi comodamente.

Dulcis in fundo, le Sony WH-1000XM5 sono persino compatibili con Alexa e, grazie alla connessione con smartphone e dispositivi compatibili, potrete controllare la musica, chiedere indicazioni stradali, e svolgere tante altre attività comodamente e senza sforzi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle rispettive pagine del prodotto, ricordandovi che, per quanto riguarda eBay, dovrete inserire l’apposito coupon MENO20ESTATE per poter usufruire dell’offerta! Detto questo, vi invitiamo a consultare la pagina d’acquisto Amazon, o la pagina di acquisto di eBay in base alle vostre preferenze. Ma affrettatevi, perché non ci sono notizie in merito alle disponibilità del prodotto e relativi tagli di prezzo, e queste splendide cuffie potrebbero presto tornare al loro costo originale!

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di utilizzare gli appositi coupon prima di completare l’acquisto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!