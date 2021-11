Le migliori offerte Apple del Black Friday 2021

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere, alcune già rivolte al Black Friday 2021 in arrivo venerdì 26 novembre, vogliamo tornare nuovamente sul portale statunitense per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare prodotti sviluppati da Apple. Infatti, Amazon mette a disposizione sconti incredibili su smartwatch, PC All-in-One e molto altro ancora.

Chiaramente, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata, ma siamo sicuri che verrà incrementata nelle prossime ore o nei giorni ad avvenire. Tra le più allettanti, vi consigliamo di dare uno sguardo al Apple Watch Series 6. Solitamente venduto a 469,00€, ora è disponibile a “soli” 379,00€ o cinque rate mensili da 75,80€, grazie ad uno sconto del 19% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 90,00€.

L’Apple Watch Series 6 rappresenta a tutti gli effetti uno dei migliori smartwatch in circolazione, in quanto possiede tutto il necessario per controllare lo stato della salute, oltre ad avere a portata di “polso” tutte le notifiche provenienti dal proprio smartphone. Il modello da noi consigliato prevede la connettività GPS, dunque può diventare un autentico sport-watch per compiere attività all’aperto oppure in un centro sportivo.

Questo smartwatch, inoltre, è in grado di misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova applicazione, oltre a controllare il ritmo cardiaco con il sensore ECG. Per quanto concerne le sue specifiche, possiede un ampio display Retina always-on con una risoluzione di 368 × 448 pixel, il tutto gestito dal chip S6 SiP.

Con Apple Watch Series 6 è possibile, dunque, misurare ogni giorno i progressi sportivi compiuti, controllando i dati attraverso l’app Fitness su iPhone. Ciò detto, i dispositivi in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Amazon!

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi ricordiamo di continuare a seguirci per tutte le novità legate al Black Friday 2021 di Amazon. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte Black Friday ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!