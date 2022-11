Dopo una grandissima attesa, diventata estenuante per i più grandi risparmiatori, è finalmente arrivato il Black Friday, infatti moltissimi shop online stanno iniziando a scontare i prodotti del loro catalogo con tagli di prezzo da non sottovalutare. Tra questi troviamo Comet che, attraverso il suo portale, ha inaugurato il suo “Venerdì nero”, con sconti che riguardano una grande varietà di articoli, come aspirapolvere, smart TV, notebook e tanto altro ancora.

Si tratta, dunque, di una nuova tornata di sconti che dureranno diversi giorni, infatti Comet proporrà tantissimi prodotti in saldo fino al prossimo 28 novembre, in modo tale da consentire a tutti gli interessati di risparmiare diverse decine o, addirittura, centinaia di euro.

In questo articolo, come abbiamo specificato nel precedente paragrafo, vogliamo proporvi una serie di prodotti a prezzo scontato grazie al Black Friday di Comet, a cui si aggiungeranno una serie di altri articoli e approfondimenti dagli altri store del momento, come nel caso di Amazon, Mediaworld, Euronics e Unieuro.

Vogliamo anche specificare che, oltre agli articoli riepilogativi, troverete una vera e propria rassegna stampa dedicata a questo evento, che terminerà ufficialmente la prossima domenica 28 novembre 2022.



Infine, non ci resta altro che lasciarvi alla nostra selezione di prodotti del Black Friday di Comet, che abbiamo suddivisa in macrocategorie per semplificare quanto più possibile la navigazione e, in particolare, la scelta. Insomma, vi auguriamo un buono shopping!

Le migliori offerte del Black Friday 2022

Aspirapolvere

Lavatrici e Asciugatrici

Smart TV

Cura della persona

Smartwatch e sportwatch

Smartphone





