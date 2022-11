Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con promozioni incredibili che dureranno fino al 28 novembre su tantissimi store. Sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, quando sono iniziate ufficialmente gli sconti, vi abbiamo raccontato le offerte migliori nella nostra rassegna stampa dedicata; dopo aver dedicato degli articoli ai Black Friday di Amazon, Unieuro e Mediaworld, ora ci concentreremo su Euronics, dove sia online che in negozio sono presenti ribassi folli fino al 50%!

Gli sconti presenti sulla pagina di Euronics riguardano ogni genere di articolo e ogni fascia di prezzo: potete trovare offerte su smartphone, laptop, elettrodomestici , TV e molto altro, quindi si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un prodotto che tenevate d’occhio da tempo o, perché no, prendervi in anticipo con i regali di Natale in vista delle festività in arrivo.

Avrete dunque modo di decidere cosa aggiungere al carrello fino al 28 novembre, data che segnerà la fine del Black Friday e l’inizio della Holiday Season. Dato che i prodotti in sconto sono veramente tantissimi, in questo articolo vi presenteremo una selezione delle migliori offerte, che rappresentano davvero delle occasioni imperdibili; avrete quindi a disposizione una comoda lista dove trovare tutto ciò che vi può interessare in modo pratico e veloce, semplificandovi la vita.

Non ci resta quindi che presentarvi la lista dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alle offerte e suggerendovi di mettere ciò che vi interessa nel carrello il prima possibile, in quanto potrebbero esaurire le scorte da un momento all’altro. Inoltre, qualora steste tenendo d’occhio degli articoli anche su Amazon, vi consigliamo di prendere in considerazione l’iscrizione al servizio Amazon Prime che vi consentirà di usufruire della spedizione rapida e gratuita di tutti i vostri ordini.

Oltre a ciò, vi invitiamo a seguire con noi tutte le offerte folli che usciranno man mano durante questi giorni di Black Friday: potete infatti seguire i nostri canali Telegram dedicati alle promozioni, dove ricevere prontamente informazioni relative a tutti quegli sconti che proprio non potete perdere. Ne potete trovare ben tre, divisi in base agli articoli che vi potrebbero interessare: uno dedicato alle offerte generiche, uno rivolto ai prodotti Hardware & Tech, e l’ultimo pensato per gli appassionati di Abbigliamento e Sport!

Detto ciò, passiamo finalmente alle offerte, quindi buono shopping!

Le migliori offerte del Black Friday Euronics

Aspirapolvere

Aspirapolvere robot

Auricolari e cuffie

Macchine per il caffè

Monitor

Notebook

Smartphone

Smartwatch

Smart TV





