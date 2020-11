Le migliori offerte del Singles’ Day 2020

Oggi è una giornata molto speciale per i single, soprattutto in Cina, dal momento che si festeggia il Singles’ Day, un evento popolare nato nel paese più abitato del mondo e che negli ultimi anni è diventato comune più o meno in tutto il mondo. Ma cos’è esattamente e perché proprio l’11 novembre? Sostanzialmente, è una giornata nella quale possono vantarsi tutti coloro che non sono fidanzati e viene festeggiata questo giorno perché la presenza del numero 1 nella data odierna identifica l’individuo solitario.

Tuttavia, questa occasione viene sfruttata anche per sposarsi, vi basti pensare che ben 4000 coppie hanno svolto il loro matrimonio a Pechino nel 2011, un numero nettamente maggiore rispetto alla media giornaliera. Successivamente, questo evento è diventato un’occasione per lo shopping, con alcuni dei più grandi e-commerce cinesi (e non solo) che propongono offerte incredibili, offerte che i principali portali tendono a far durare anche nei giorni successivi vista l’enorme richiesta.

Da questo momento in poi entriamo in gioco noi! Dato che gli sconti sono pressoché infiniti e il numero dei portali che aderiscono a questa iniziativa è elevato, abbiamo deciso di stilare una lista contenente alcune delle migliori offerte dedicate al Singles’ Day non solo di un singolo e-commerce, ma di tutti quelli più noti, cercando di non tralasciare nessuno.

