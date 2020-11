Le migliori offerte per la prima infanzia del Black Friday

Siamo ormai in chiusura di giornata, ma c’è ancora spazio per parlare di Black Friday! Pur mancando solo poche ore al termine delle offerte, infatti, le proposte per questa giornata di offerte, specie su Amazon, sembrano aver ancora molto da dire, soprattutto considerando che molte di queste proposte dureranno fino al 30 novembre, giorno in cui la questione sconti sarà definitivamente archiviata… almeno per un po’. Dunque, dopo quelle che sono state le principali proposte della giornata, vi suggeriamo adesso di dare un’occhiata a quelli che sono gli sconti dedicati ai prodotti per la prima infanzia, indiscussi protagonisti di questo articolo.

Si tratta di un’occasione che vi permetterà di acquistare prodotti di ottima qualità, con il catalogo che contiene articoli dedicati sia alle mamme in gravidanza sia a coloro che necessitano di prendersi cura del proprio neonato. Stiamo parlando di prodotti come il Baby Monitor di Boinfun, un dispositivo che funziona esattamente come una videocamera di sorveglianza, ma pensato appositamente per tenere sotto controllo ogni movimento del bambino.

Se avete questa necessità, il Baby Monitor di Boinfun saprà sicuramente soddisfare le vostre esigenze, grazie alla sua tecnologia e agli innumerevoli sensori interni, i quali saranno in grado di farvi capire se c’è qualcosa che non va all’interno della stanza. Il monitoraggio della temperatura è solo una della tante caratteristiche di questo dispositivo che, proposto in sconto a soli 69,79€, si rivela davvero utile per chiunque voglia tenere sott’occhio lo stato del bambino mentre si trova in un altra stanza o persino in un piano diverso. Questo specifico modello, infatti, riesce a funzionare fino a 260 metri di distanza, permettendovi di spostarvi senza pensieri. Ovviamente, non manca la modalità notturna che vi permetterà di non perdervi nessun momento anche nelle ore serali, così come non manca la possibilità di conversare grazie alla presenza di microfoni bidirezionali.

Dotato di rotazione a 360°, il Baby Monitor di Boinfun è un dispositivo che riteniamo debba essere presente in ogni famiglia e potrebbe essere usato anche come regalo di Natale, insieme agli altri prodotti disponibili in offerta e che vorremmo li scopriate direttamente voi visitando la pagina dedicata. Detto ciò, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!