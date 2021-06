Le migliori offerte per le vacanze del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 è ormai agli sgoccioli e possiamo già dire che anche in questa occasione le offerte non sono mancate. Tuttavia, prima di ritornare alla normalità, abbiamo ancora diverse segnalazioni da fare, che riguardano una serie di prodotti che non dovrebbero mancare durante un eventuale partenza per le vacanze. Ci riferiamo a prodotti come basi di ricariche, custodie, chiavette internet e tutto ciò che vi permetterà di continuare ad usare i vostri dispositivi in mobilità.

Ancora una volta, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Ad esempio, è il momento giusto per acquistare il caricatore wireless Anker PowerWave Pad, dato che viene scontato di un ottimo 30%, dandovi modo di comprarlo a soli 12,59€. Compatibile con gli smartphone aventi il supporto alla ricarica wireless, la soluzione di Anker caricherà i vostri dispositivi fino a 10W e, grazie ad un comodo indicatore a LED, saprete in ogni momento se il dispositivo da ricaricare è stato appoggiato correttamente o se necessita di un adattatore migliore. Il catalogo di Amazon è pieno di soluzioni ottime a prezzi scontati, le cui offerte però saranno valide ancora per poco, motivo per cui suggeriamo di non indugiare troppo perché eventi come il Prime Day non capitano tutti i giorni.

