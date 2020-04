Le migliori offerte smartphone della settimana su eBay

Se siete alla ricerca di uno smartphone che sappia coadiuvare ottime performance ad un prezzo più che ragionevole, allora vi suggeriamo di smettere di cercare! Su eBay sono infatti disponibili molte proposte di dispositivi in sconto, con prezzi molto intriganti su prodotti ancora freschi ed ambitissimi, in quella che è un’occasione che vi permetterà di rinnovare il vostro smartphone ad un prezzo, tutto sommato, molto contenuto.

Proposte ghiotte, come quella relativa a Huawei P30 Lite, il minore dell’apprezzata linea P30, originariamente venduto a 324,99€ e oggi disponibile a soli 189,99€! Un affare, senza se e senza ma, che vi permetterà di portarvi a casa uno smartphone ancora in grado di tenere testa a molti dei più recenti modelli immessi sul mercato, e dotato di performance incredibili, e questo nonostante sia, tutto sommato, il dispositivo “entry level” della serie P30, la cui versione Pro è ancora oggi una delle migliori scelte disponibili sul mercato.

P30 Lite è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di tanta autonomia in dimensioni compatte e ad un prezzo ragionevole. Prezzo che, per inciso, non ha affatto leso al comparto fotografico, specie grazie all’ottima fotocamera da 48 Megapixel, che riesce a cogliere una grande quantità di dettagli restituendo foto vivide e pulite. Persino in notturna il dispositivo ha dimostrato di poter dare il meglio di sé, grazie ad una “modalità notte” che in tante occasioni riesce a fare davvero la differenza. Insomma, un acquisto imperdibile che, sceso al di sotto di 200 euro, può rappresentare la scelta ideale per chiunque voglia spendere poco pur avendo in tasca uno smartphone in grado di tenere il passo, sia dal punto di vista prestazionale che fotografico e credeteci, sotto la soglia dei 200 è davvero difficile.

Insomma, un’offerta che vi invitiamo a cogliere al volo e che, ovviamente, è solo una delle innumerevoli disponibili su eBay sicché, nel tentativo di aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi una lista con i migliori prodotti in promozione, così che vi sia più semplice comparare i prezzi tra i vari articoli disponibili. Ovviamene le proposte non sono tutte qui, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione, ma anche la pagina completa con le promozioni in corso, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte del caso.

