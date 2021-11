Le migliori offerte su DVD e Blu-Ray del Black Friday 2021

Amazon ha finalmente dato il via alle sue offerte relative al Black Friday 2021, proponendosi da subito con una moltitudine di offerte, dedicate a ogni categoria presente sullo store! Bisogna assolutamente approfittarne, specie perché i ribassi presenti sulla maggior parte degli articoli dello store sono molto validi e toccano anche una categoria molto interessante: DVD e Blu-Ray a volontà, tra singole pellicole e cofanetti speciali da aggiungere alla propria collezione, in attesa di un rewatch da fare sotto le coperte, mentre fuori piove e si gela. Tra i più interessanti vi segnaliamo immediatamente una chicca a tema Pirati dei Caraibi!

In offerta, al prezzo di 21,80€ contro i soliti 31,14€, avete la possibilità di portare a casa la Collezione Completa dei Pirati dei Caraibi in versione Blu-Ray, per godervi l’esilarante esperienza capitanata da Johnny Depp al massimo della qualità. Ma non è finita qui: Amazon vizia i cinefili in tutto e per tutto, proponendo ribassi su una buona vastità di titoli: da prodotti Marvel fino a film action, ce n’è davvero per tutti!

Inoltre, appassionati Marvel, c’è qualcosa anche per voi e non è un semplice Blu Ray, poiché si tratta della versione speciale per il 10° anniversario dell’unico e inimitabile Thor interpretato da Chris Hemsworth, in questi giorni d’offerta è scontato a soli 8,91€; se non avete un lettore adatto non disperate, Amazon ha giustamente pensato anche a voi e ha scontato il DVD a 7,89€. Per quanto riguarda le proposte Steelbook, trovate in ribasso Fast & Furious 9 Steelbook (Ultra HD + Blu-ray), l’ultimo capitolo della famosa saga Fast and Furious e sequel diretto del precedente di Fast & Furious 8.

La particolarità di questo prodotto, che potete acquistare a soli 23,99€, si trova nelle aggiunte incluse nell’articolo: oltre sette minuti di scene inedite, che non sono state aggiunte nella finale cut del film che avete visto al cinema! Se volete scoprire altre fantastiche vicende su Dom Toretto e la sua famiglia, si tratta di un ottimo articolo da aggiungere al carrello immediatamente, mentre è ancora in sconto. Sempre per rimanere in tema di saghe iconiche che hanno segnato la storia del cinema, vi segnaliamo anche il meraviglioso Cofanetto La Saga di Skywalker completa che potete trovare sia versione Blu-Ray, sia DVD. Sì, è un colpo grosso anche per noi!

Concludendo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione prodotti, qui in fondo, per prendere qualche spunto cinematografico tra regali e collezionismo

